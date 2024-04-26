/ Экономика

Власти хотят внести механизм офсетных контрактов в закон о госзакупках

Поправки должны упростить компаниям инвестирование в новые решения и заключение долгосрочных договоров
Мария Арялина
Екатерина Кинякина
Минцифры (на фото глава министерства – Максут Шадаев) прорабатывает механизм офсетных контрактов для IT-отрасли/ Андрей Гордеев / Ведомости

В законодательстве о госзакупках подробно пропишут уточненный механизм офсетных контрактов – долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР.

«Сейчас многие крупные госкомпании не готовы менять ранее внедренные и используемые зарубежные решения на российские аналоги, – объяснил «Ведомостям» эту новеллу представитель Минцифры (ведомство – инициатор поправок). – Заявляемые причины – отсутствие у них [российских аналогов] необходимой функциональности или несоответствие технических характеристик отечественных продуктов требованиям заказчиков».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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