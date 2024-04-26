Власти хотят внести механизм офсетных контрактов в закон о госзакупках

Власти хотят внести механизм офсетных контрактов в закон о госзакупкахПоправки должны упростить компаниям инвестирование в новые решения и заключение долгосрочных договоров
В законодательстве о госзакупках подробно пропишут уточненный механизм офсетных контрактов – долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР.
«Сейчас многие крупные госкомпании не готовы менять ранее внедренные и используемые зарубежные решения на российские аналоги, – объяснил «Ведомостям» эту новеллу представитель Минцифры (ведомство – инициатор поправок). – Заявляемые причины – отсутствие у них [российских аналогов] необходимой функциональности или несоответствие технических характеристик отечественных продуктов требованиям заказчиков».
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