В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга в России
Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату законопроект о регулировании майнинга в России, следует из данных думской базы.
Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, майнинг цифровых валют в России развивается быстрыми темпами, однако в стране нет законов, которые бы регулировали эту деятельность.
Из законопроекта следует, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Предполагается, что контролировать эту деятельность будет орган, уполномоченный кабмином.
В документе сказано, что продавать добытую цифровую валюту можно будет как на зарубежных площадках, так и на российских. Второй вариант возможен в рамках экспериментального правового режима.
В разговоре с «РИА Новости» Аксаков отметил, что принятие закона поможет ввести майнинг в правовое поле, а также урегулировать вопросы, связанные с выпуском цифровой валюты. Депутат отметил, что одобрить законопроект планируется уже в декабре, в таком случае он вступит в силу с 1 января 2023 г. Аксаков также анонсировал еще один законопроект, который будет внесен в ГД в пятницу. Документ будет включать изменения, связанные с разработкой, апробацией и внедрением цифровых инноваций на финрынке.
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