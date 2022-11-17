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В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга в России

Ведомости

Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату законопроект о регулировании майнинга в России, следует из данных думской базы. 

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, майнинг цифровых валют в России развивается быстрыми темпами, однако в стране нет законов, которые бы регулировали эту деятельность. 

Из законопроекта следует, что устанавливать требования к осуществлению гражданами и юрлицами майнинга, а также майнинг-пула будет правительство РФ по согласованию с Банком России. Предполагается, что контролировать эту деятельность будет орган, уполномоченный кабмином.

В документе сказано, что продавать добытую цифровую валюту можно будет как на зарубежных площадках, так и на российских. Второй вариант возможен в рамках экспериментального правового режима.

В разговоре с «РИА Новости» Аксаков отметил, что принятие закона поможет ввести майнинг в правовое поле, а также урегулировать вопросы, связанные с выпуском цифровой валюты. Депутат отметил, что одобрить законопроект планируется уже в декабре, в таком случае он вступит в силу с 1 января 2023 г. Аксаков также анонсировал еще один законопроект, который будет внесен в ГД в пятницу. Документ будет включать изменения, связанные с разработкой, апробацией и внедрением цифровых инноваций на финрынке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных