В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга в России

В разговоре с «РИА Новости» Аксаков отметил, что принятие закона поможет ввести майнинг в правовое поле, а также урегулировать вопросы, связанные с выпуском цифровой валюты. Депутат отметил, что одобрить законопроект планируется уже в декабре, в таком случае он вступит в силу с 1 января 2023 г. Аксаков также анонсировал еще один законопроект, который будет внесен в ГД в пятницу. Документ будет включать изменения, связанные с разработкой, апробацией и внедрением цифровых инноваций на финрынке.