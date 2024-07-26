Рамки для майнинга

Майнинг биткойна требует порядка 0,5% всей электроэнергии в мире. Если бы биткойн был страной, он бы расположился в рейтинге электропотребления примерно на 25–26-м месте, обогнав Пакистан, ОАЭ, Швецию и Норвегию. То есть добыча криптовалют – энергоемкое мероприятие, которое Россия решила ввести в законные рамки. 24 июля Госдума приняла законопроект о майнинге в первом чтении.