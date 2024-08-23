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В России могут появиться две криптобиржи

Ведомости

В России могут появиться как минимум две криптобиржи: одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, для одной из площадок планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) для ВЭД. В случае со второй пока не решено, будет ли она сделана на базе Мосбиржи или отдельно. 

В основном планируется создавать стейблкойны, в частности, на юань и в целом на корзину валют БРИКС. 

Член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский пояснил, что сейчас потенциальные криптобиржи в РФ регулируются только экспериментальным правовым режимом. Закон об этом приняли в конце июля. По его мнению, первое время в тестовом режиме биржей будет пользоваться узкий круг лиц, затем доступ получат крупнейшие экспортеры и импортеры. Он усомнился, что в первую волну криптобиржей смогут пользоваться малый и средний бизнес или физлица.

30 июля Госдума приняла законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внешнеторговых расчетах в криптовалюте. 8 августа законы подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь Банк России сможет запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Криптовалюты рассматриваются как инструмент обхода санкций и точка высокотехнологичного экспорта, отмечал зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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