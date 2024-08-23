В России могут появиться две криптобиржи
В России могут появиться как минимум две криптобиржи: одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников, для одной из площадок планируется использовать базу Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) для ВЭД. В случае со второй пока не решено, будет ли она сделана на базе Мосбиржи или отдельно.
В основном планируется создавать стейблкойны, в частности, на юань и в целом на корзину валют БРИКС.
Член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский пояснил, что сейчас потенциальные криптобиржи в РФ регулируются только экспериментальным правовым режимом. Закон об этом приняли в конце июля. По его мнению, первое время в тестовом режиме биржей будет пользоваться узкий круг лиц, затем доступ получат крупнейшие экспортеры и импортеры. Он усомнился, что в первую волну криптобиржей смогут пользоваться малый и средний бизнес или физлица.
30 июля Госдума приняла законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внешнеторговых расчетах в криптовалюте. 8 августа законы подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь Банк России сможет запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Криптовалюты рассматриваются как инструмент обхода санкций и точка высокотехнологичного экспорта, отмечал зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.