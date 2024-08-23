В России могут появиться две криптобиржи

Член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский пояснил, что сейчас потенциальные криптобиржи в РФ регулируются только экспериментальным правовым режимом. Закон об этом приняли в конце июля. По его мнению, первое время в тестовом режиме биржей будет пользоваться узкий круг лиц, затем доступ получат крупнейшие экспортеры и импортеры. Он усомнился, что в первую волну криптобиржей смогут пользоваться малый и средний бизнес или физлица.