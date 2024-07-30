Госдума приняла законопроекты по регулированию рынка криптовалют
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроекты о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внеешнеторговых расчетах в криптовалюте. Соотвествующая информация появилась на страницах проектов в думской базе.
Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что ко второму чтению в документ внесли ряд изменений, в частности отменили ранее предлагаемые запреты на организацию оборота криптовалют и занятие майнингом для обычных граждан. После этого законопроект о регулировании майнинга стал достаточно взвешенным, он поможет индустрии развиваться эффективно. Криптовалюты в документе рассматриваются как инструмент обхода санкций и точка высокотехнологичного экспорта.
«Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», – подчеркнул Горелкин, добавив, что законопроектом предлагается запретить рекламу майнинга, что связано с ростом мошеннических схем, в которые вовлекают людей.
Законопроект, который позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах, предлагается внести в законы о Банке России, валютном регулировании и валютном контроле, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также в закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Авторы документа ожидают, что его реализация будет способствовать развитию конкуренции, повышению доступности товаров, а также росту прибыли предпринимателей и привлечению инвестиций. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.
17 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. По словам президента, это чревато для предприятий, систем ЖКХ, городов и поселков.