Путин подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности производить внешние расчеты в криптовалюте. В рамках экспериментальных правовых режимов могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства, следует из соответствующего документа.
В частности, к отдельным положениям законодательства, которые могут быть изменены, относится осуществление операций с криптовалютами и их использование как средства платежа по внешнеторговым договорам. Также документ допускает изменение отдельных положений, касающихся использования понятий «валютные ценности», «валютные операции», «электронная платформа».
Решение об установлении экспериментального правового режима, затрагивающего сделки с цифровой валютой, будет необходимо согласовывать с Минфином России, ФСБ России и Росфинмониторингом.
8 августа Путин также подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно утвержденному закону, майнить смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России.