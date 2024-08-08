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Путин подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности производить внешние расчеты в криптовалюте. В рамках экспериментальных правовых режимов могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства, следует из соответствующего документа.

В частности, к отдельным положениям законодательства, которые могут быть изменены, относится осуществление операций с криптовалютами и их использование как средства платежа по внешнеторговым договорам. Также документ допускает изменение отдельных положений, касающихся использования понятий «валютные ценности», «валютные операции», «электронная платформа».

Решение об установлении экспериментального правового режима, затрагивающего сделки с цифровой валютой, будет необходимо согласовывать с Минфином России, ФСБ России и Росфинмониторингом.

8 августа Путин также подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно утвержденному закону, майнить смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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