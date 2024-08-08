Путин подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте

8 августа Путин также подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно утвержденному закону, майнить смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг будет разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России.