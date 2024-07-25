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Промышленные майнеры ждут закона об урегулировании деятельности для выпуска облигаций

После этого объем их долга на фондовом рынке может составить несколько миллиардов рублей
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Оператор дата-центров для майнинга Bitriver готов выпустить облигации на Московской бирже минимум на 300 млн руб., как только отрасль промышленного майнинга будет зарегулирована, рассказал «Ведомостям» руководитель направления по развитию цифровых проектов компании Александр Барышников. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков подтвердил «Ведомостям», что в компанию за консультацией по выходу на облигационный рынок обращались уже пять «достаточно крупных майнеров».

Вопрос регулирования отрасли сдвинулся с мертвой точки. Госдума 24 июля в первом чтении приняла законопроект о легализации в России деятельности по майнингу, одновременно вводя запрет на организацию обращения их на территории страны, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения. Добывать криптовалюты смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и ИП. Граждане смогут добывать криптовалюты без включения в реестр, если не будут превышать лимиты энергопотребления. Совершать сделки с цифровыми валютами позволено только майнерам, которые ее добыли, от своего имени, за свой счет и в своих интересах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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