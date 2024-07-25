Промышленные майнеры ждут закона об урегулировании деятельности для выпуска облигаций

Промышленные майнеры ждут закона об урегулировании деятельности для выпуска облигацийПосле этого объем их долга на фондовом рынке может составить несколько миллиардов рублей
Оператор дата-центров для майнинга Bitriver готов выпустить облигации на Московской бирже минимум на 300 млн руб., как только отрасль промышленного майнинга будет зарегулирована, рассказал «Ведомостям» руководитель направления по развитию цифровых проектов компании Александр Барышников. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков подтвердил «Ведомостям», что в компанию за консультацией по выходу на облигационный рынок обращались уже пять «достаточно крупных майнеров».
Вопрос регулирования отрасли сдвинулся с мертвой точки. Госдума 24 июля в первом чтении приняла законопроект о легализации в России деятельности по майнингу, одновременно вводя запрет на организацию обращения их на территории страны, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения. Добывать криптовалюты смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и ИП. Граждане смогут добывать криптовалюты без включения в реестр, если не будут превышать лимиты энергопотребления. Совершать сделки с цифровыми валютами позволено только майнерам, которые ее добыли, от своего имени, за свой счет и в своих интересах.