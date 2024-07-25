Промышленные майнеры ждут закона об урегулировании деятельности для выпуска облигаций

Вопрос регулирования отрасли сдвинулся с мертвой точки. Госдума 24 июля в первом чтении приняла законопроект о легализации в России деятельности по майнингу, одновременно вводя запрет на организацию обращения их на территории страны, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения. Добывать криптовалюты смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и ИП. Граждане смогут добывать криптовалюты без включения в реестр, если не будут превышать лимиты энергопотребления. Совершать сделки с цифровыми валютами позволено только майнерам, которые ее добыли, от своего имени, за свой счет и в своих интересах.