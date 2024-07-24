Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Дума приняла в первом чтении проект об экспериментальных расчетах в криптовалюте

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Документ был внесен группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Изменения предлагается внести в законы о Банке России, валютном регулировании и валютном контроле, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также в закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте.

Сейчас в России запрещено использование цифровой валюты для расчетов. Принятый в первом чтении законопроект позволит в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. Функции регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке будут возложены на Центробанк.

В случае утверждения документа Госдумой, Советом Федерации и президентом РФ закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Авторы документа ожидают, что его реализация будет способствовать развитию конкуренции, повышению доступности товаров, а также росту прибыли предпринимателей и привлечению инвестиций.

Ранее 24 июля Госдума в первом чтении также приняла законопроект, который позволит легализовать майнинг криптовалют в России. Один из авторов обеих инициатив, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал, что день утверждения этих документов является «историческим», поскольку еще два года назад отношение к криптовалютному рынку было крайне негативным.   

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных