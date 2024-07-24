Дума приняла в первом чтении проект об экспериментальных расчетах в криптовалюте
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Документ был внесен группой депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Изменения предлагается внести в законы о Банке России, валютном регулировании и валютном контроле, об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также в закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте.
Сейчас в России запрещено использование цифровой валюты для расчетов. Принятый в первом чтении законопроект позволит в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. Функции регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке будут возложены на Центробанк.
В случае утверждения документа Госдумой, Советом Федерации и президентом РФ закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.
Авторы документа ожидают, что его реализация будет способствовать развитию конкуренции, повышению доступности товаров, а также росту прибыли предпринимателей и привлечению инвестиций.
Ранее 24 июля Госдума в первом чтении также приняла законопроект, который позволит легализовать майнинг криптовалют в России. Один из авторов обеих инициатив, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал, что день утверждения этих документов является «историческим», поскольку еще два года назад отношение к криптовалютному рынку было крайне негативным.