ЦБ описал порядок оценки и управления рисками на платформе цифрового рубля

В документе поясняется, что ненадлежащим функционированием платформы является событие, в результате которого нарушена доступность платформы, своевременность проведения операций с цифровым рублем или же приостановлена работа площадки. Речь идет о ситуации, когда на срок от четырех минут и более невозможно совершить один или несколько видов операций с цифровыми рублями.