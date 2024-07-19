ЦБ описал порядок оценки и управления рисками на платформе цифрового рубля

ЦБ описал порядок оценки и управления рисками на платформе цифрового рубляУстановленные критерии и сроки проверок соответствуют принятым практикам, считают эксперты
Банк России описал порядок управления рисками платформы цифрового рубля – ввел обязательную оценку значимых рисков и их ключевых индикаторов, а также мер реагирования. Проект соответствующего положения регулятор опубликовал 17 июля на своем сайте, а 18 июля – на портале нормативных актов для обсуждения и прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.
В документе поясняется, что ненадлежащим функционированием платформы является событие, в результате которого нарушена доступность платформы, своевременность проведения операций с цифровым рублем или же приостановлена работа площадки. Речь идет о ситуации, когда на срок от четырех минут и более невозможно совершить один или несколько видов операций с цифровыми рублями.
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