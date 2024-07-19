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ЦБ описал порядок оценки и управления рисками на платформе цифрового рубля

Установленные критерии и сроки проверок соответствуют принятым практикам, считают эксперты
Наталья Заруцкая
Мария Арялина
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России описал порядок управления рисками платформы цифрового рубля – ввел обязательную оценку значимых рисков и их ключевых индикаторов, а также мер реагирования. Проект соответствующего положения регулятор опубликовал 17 июля на своем сайте, а 18 июля – на портале нормативных актов для обсуждения и прохождения независимой антикоррупционной экспертизы.

В документе поясняется, что ненадлежащим функционированием платформы является событие, в результате которого нарушена доступность платформы, своевременность проведения операций с цифровым рублем или же приостановлена работа площадки. Речь идет о ситуации, когда на срок от четырех минут и более невозможно совершить один или несколько видов операций с цифровыми рублями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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