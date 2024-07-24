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Госдума приняла в первом чтении проект о легализации майнинга криптовалют в РФ

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит легализовать майнинг криптовалют в России. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Авторами законопроекта являются депутат Госдумы Анатолий Аксаков и ряд парламентариев. Согласно пояснительной записке, правительство по согласованию с Банком России будет устанавливать требования к деятельности физических и юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Контролировать их соблюдение станет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. Авторы законопроекта отмечают, что введение регулирования и отдельных требований позволит легализовать майнинг, декларировать полученный доход и обеспечивать уплату налогов в бюджеты всех уровней.

Отмечается также, что это позволит нивелировать связанные с майнингом правовые риски. По проекту, полученная в результате майнинга цифровая валюта может быть реализована без использования российской информационной инфраструктуры. При этом документ предполагает установить правило о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Устанавливается также запрет на рекламу криптовалюты. При принятии закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

О том, что законопроект могут принять полностью до конца недели, «Ведомости» сообщали 23 июля. Законопроект был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 г. До весны 2024 г. документ неоднократно отправляли на доработку, а в апреле его перевнесли в новой редакции. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа.

В середине июля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам напомнил о своем поручении урегулировать майнинг цифровых валют в России. По словам главы государства, если майнинг будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья (имеется в виду высокое энергопотребление майнинговых ферм. – «Ведомости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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