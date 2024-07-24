Госдума приняла в первом чтении проект о легализации майнинга криптовалют в РФ
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит легализовать майнинг криптовалют в России. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Авторами законопроекта являются депутат Госдумы Анатолий Аксаков и ряд парламентариев. Согласно пояснительной записке, правительство по согласованию с Банком России будет устанавливать требования к деятельности физических и юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Контролировать их соблюдение станет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. Авторы законопроекта отмечают, что введение регулирования и отдельных требований позволит легализовать майнинг, декларировать полученный доход и обеспечивать уплату налогов в бюджеты всех уровней.
Отмечается также, что это позволит нивелировать связанные с майнингом правовые риски. По проекту, полученная в результате майнинга цифровая валюта может быть реализована без использования российской информационной инфраструктуры. При этом документ предполагает установить правило о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Устанавливается также запрет на рекламу криптовалюты. При принятии закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.
О том, что законопроект могут принять полностью до конца недели, «Ведомости» сообщали 23 июля. Законопроект был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 г. До весны 2024 г. документ неоднократно отправляли на доработку, а в апреле его перевнесли в новой редакции. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа.
В середине июля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам напомнил о своем поручении урегулировать майнинг цифровых валют в России. По словам главы государства, если майнинг будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья (имеется в виду высокое энергопотребление майнинговых ферм. – «Ведомости»).