Госдума приняла в первом чтении проект о легализации майнинга криптовалют в РФ

Отмечается также, что это позволит нивелировать связанные с майнингом правовые риски. По проекту, полученная в результате майнинга цифровая валюта может быть реализована без использования российской информационной инфраструктуры. При этом документ предполагает установить правило о нераспространении на случаи такой реализации правил законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.