Госдума может принять закон о майнинге криптовалют в ближайшие дни

Законопроект о майнинге давно ждет своего часа – еще в ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые регламентировали майнинг в России. До весны этого года документ много раз отправляли на доработку, а в апреле этого года законопроект перевнесли в новой редакции. Теперь он вносит поправки сразу в несколько действующих законов – о цифровых валютах и ЦФА, «антиотмывочный» (115-ФЗ), об электроэнергетике и об особенностях функционирования электроэнергетики. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа и рекомендовал рассмотреть ее в первом чтении на заседании 23 июля, но в повестке на этот день вопрос не значится.