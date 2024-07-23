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Госдума может принять закон о майнинге криптовалют в ближайшие дни

Продвижение законопроекта ускорило заявление Путина о необходимости урегулировать эту сферу
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий добычу криптовалют, т. е. майнинг, на заседании во вторник, 23 июля, – он стоит в повестке дополнительным вопросом, рассказал «Ведомостям» Антон Горелкин («Единая Россия»), один из авторов документа, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Депутат рассчитывает, что документ полностью примут до окончания весенней сессии – пакет поправок ко второму чтению уже практически сформирован. По словам близкого к Госдуме собеседника, законопроект могут принять полностью до конца недели.

Законопроект о майнинге давно ждет своего часа – еще в ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые регламентировали майнинг в России. До весны этого года документ много раз отправляли на доработку, а в апреле этого года законопроект перевнесли в новой редакции. Теперь он вносит поправки сразу в несколько действующих законов – о цифровых валютах и ЦФА, «антиотмывочный» (115-ФЗ), об электроэнергетике и об особенностях функционирования электроэнергетики. 12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа и рекомендовал рассмотреть ее в первом чтении на заседании 23 июля, но в повестке на этот день вопрос не значится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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