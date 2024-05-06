Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законопроект очень гуманным, демократичным и либеральным. «Вот кто бы что ни говорил, давно порядок в этой сфере надо было наводить. Ведь вдумайтесь: даже сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов, должности занимают», – заявил Володин. Он считает, что либо «в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти». «А тот, кто уже признан, – в этом смысл закона, – иностранным агентом, он не может участвовать в выборах. Но опять-таки у него есть шанс в рамках соответствующей процедуры выйти из этого статуса, прекратить получать деньги на свою деятельность из-за рубежа, и, пожалуйста, участвуй в выборах», – заявил спикер Госдумы.