Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах

Госдума запретила иноагентам участвовать в выборахНижняя палата приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах. Соответствующие поправки 3 мая были внесены в законопроект ко второму чтению, который касался исправления ошибок в подписных листах. В тот же день поправки были поддержаны профильным комитетом по госстроительству. Законопроект Госдума приняла единогласно. За него во втором чтении проголосовали 406 депутатов, в третьем – 409 депутатов.
Первый замруководителя фракции «Единая Россия», один из авторов поправок Дмитрий Вяткин заявил, что всего ко второму чтению в законопроект поступило 74 поправки от представителей четырех фракций. Поправок на отклонение нет. Причем, по его словам, поправки обсуждались неоднократно (комитет 3 мая голосовал за поправки опросным листом, то есть без обсуждения). Вяткин сказал, что поправки устанавливают требования и ограничения на участие в выборах для тех, кто причастен к деятельности экстремистских и террористических организаций, а также для иноагентов. Для них устанавливается запрет на участие в выборах всех уровней.
«Такой порядок уже применяется для тех, кто собирается избираться, если у них есть иностранные счета или иностранное гражданство», – сказал Вяткин. До подачи документов на регистрацию кандидатом на выборах нужно решить вопрос со статусом иноагента, отметил депутат. Поправки также предполагают, что депутатов всех уровней, сенаторов, губернаторов и мэров будут лишать их полномочий, если они стали иностранными агентами.
Вяткин также сказал, что законопроект вводит дополнительные требования к аккредитации на избирательных участках представителей СМИ, устанавливаются меры по противодействию обналичиванию средств со счетов избирательных фондов. Также поправками предполагается, что международные наблюдатели допускаются только на федеральные выборы. Вяткин заявил, что поправки основаны на опыте выборов 2023 г. и 2024 г.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законопроект очень гуманным, демократичным и либеральным. «Вот кто бы что ни говорил, давно порядок в этой сфере надо было наводить. Ведь вдумайтесь: даже сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов, должности занимают», – заявил Володин. Он считает, что либо «в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти». «А тот, кто уже признан, – в этом смысл закона, – иностранным агентом, он не может участвовать в выборах. Но опять-таки у него есть шанс в рамках соответствующей процедуры выйти из этого статуса, прекратить получать деньги на свою деятельность из-за рубежа, и, пожалуйста, участвуй в выборах», – заявил спикер Госдумы.
Обсуждения поправок практически не было. Лишь единоросс Андрей Альшевских поинтересовался, что будет, если депутат-иноагент подаст в суд, с него снимут статус, а он уже лишился депутатского мандата. Он предложил ввести определенный срок, за который можно было бы избавиться от этого статуса. Вяткин сказал, что это и так прописано в законе. Правда, в законе это прописано лишь в отношении действующих (а не будущих) депутатов-иноагентов – им на снятие статуса дается 180 дней после вступления в силу закона.