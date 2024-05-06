Иностранным агентам запретят участвовать в выборах

В ст. 22 (о формирования избиркомов) добавляется норма, что МВД проводит проверку в отношении членов комиссий не только по вопросу снятой и непогашенной судимости и привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах, но и по ст. 20.3 (демонстрирование нацистской или экстремистской символики) и ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) КоАПа. Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть те, в отношении кого были административные дела по этим статьям. Если же оказалось, что такой человек есть в комиссии, то его полномочия сразу же прекращаются.