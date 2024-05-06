Иностранным агентам запретят участвовать в выборах

Иностранным агентам запретят участвовать в выборахА депутатов, сенаторов и губернаторов будут лишать полномочий, если они станут иноагентами
Депутатов всех уровней, сенаторов, губернаторов и мэров будут лишать их полномочий, если они стали иностранными агентами. Тем же, кто сейчас внесен в соответствующий реестр Минюста, запретят участвовать в выборах, если до регистрации им не удалось снять этот статус. Такие поправки Госдума 6 мая рассмотрит на пленарном заседании. Комитет по госстроительству 3 мая одобрил пакет поправок в избирательное законодательство.
На этот раз поправки ко второму чтению были одобрены в разработанный правительством и внесенный 1 декабря 2023 г. законопроект, который требовался для исполнения постановления Конституционного суда. В этом постановлении говорилось, что нельзя снимать с выборов весь партийный список за отдельные ошибки и опечатки в нем. В первом чтении законопроект был принят 2 апреля 2024 г.
Выборы и иноагенты
Ко второму чтению законопроект практически полностью изменился, поправки заняли 31 страницу, их авторами выступила группа депутатов и сенаторов – по традиции во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным. Большинство поправок касается запрета иностранным агентам участвовать в выборах.
В ст. 33 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан (об условиях выдвижения кандидатов) добавляется норма о том, что при проведении выборов человек обязан к моменту представления документов на регистрацию кандидатом на выборах прекратить статус иностранного агента. В ст. 38 (о регистрации кандидатов и списков) прописывается, что если в заявлении о согласии баллотироваться указано, что кандидат является иноагентом, то он представляет вместе с документами, необходимыми для регистрации, уведомление Минюста об исключении его из реестра иностранных агентов или соответствующее решение суда.
Если человек остается иностранным агентом, то это служит основанием для отказа ему в регистрации кандидатом. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению комиссии или его конкурента по тому же округу, если оказалось, что у кандидата есть статус иностранного агента, но комиссия это не выявила.
Иностранные агенты, а также те, кто включен в реестр террористов и экстремистов (его ведет Росфинмониторинг), не могут быть теперь наблюдателями, уполномоченными представителями кандидатов и партий, доверенными лицами кандидатов и партий, жертвователями в избирательные фонды кандидатов (раньше только иноагенты).
При этом в ст. 41 (о гарантиях зарегистрированных кандидатов) теперь прописывается, что участвующий в выборах кандидат «не может быть включен в реестр иностранных агентов».
Корреспондирующие поправки, касающиеся иностранных агентов, вносятся в законы о выборах депутатов Госдумы, в закон об общих принципах организации местного самоуправления и организации публичной власти в регионах.
Также законопроект вносит поправки еще в несколько законов. По ним полномочия депутатов Госдумы и сенаторов будут прекращаться, в случае если они станут иностранными агентами. Также полномочия будут прекращаться у депутатов заксобраний и депутатов органов местного самоуправления, а также губернаторов и мэров городов. Иностранные агенты не смогут претендовать на получение статуса сенатора.
Если на момент вступления закона в силу в органах публичной власти есть иностранные агенты, то их полномочия прекращаются – если они в течение 180 дней не были исключены из реестра иностранных агентов.
До нынешних поправок, запрещающих какое-либо участие иностранных агентов в выборах, они не были лишены пассивного избирательного права. Информация о том, что кандидат является иностранным агентом, размещалась в бюллетене и на информационном стенде в помещении для голосования.
Что еще меняется в избирательном законодательстве
Парламентарии вносят и другие изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, уже не касающиеся иностранных агентов. В частности, меняется процедура гашения неиспользованных бюллетеней. Если сейчас их гасят, отрезая левый нижний угол, то теперь эта формулировка из федерального закона убирается, а прописывается, что бюллетени повреждаются так, чтобы исключить «возможность их дальнейшего использования способами, определенными ЦИК».
Также меняются и положения ст. 58 (о порядке создания избирательных фондов). Теперь на выборах в федеральные органы госвласти федеральными законами могут устанавливаться предельные размеры расходования средств избирательных фондов, которое может осуществляться до регистрации кандидата и списков кандидатов. На выборах в органы госвласти субъектов, органы МСУ размер расходования средств избирательных фондов, которое может быть до регистрации кандидатов, составляет 30% предельного размера расходования средств избирательного фонда.
Теперь международные наблюдатели смогут наблюдать за выборами только в федеральные органы госвласти (а не во все уровни власти). Причем они могут быть аккредитованы ЦИК только при наличии приглашений от госорганов (а не комиссий, которые организуют выборы, как сейчас).
СМИ должны будут подавать документы на аккредитацию на участки не за три дня до голосования, а за неделю. Партии больше не должны публиковать списки кандидатов в государственных или муниципальных периодических изданиях, а только у себя на сайтах. А суды должны будут принимать решения по жалобам от кандидатов в течение не двух месяцев, а месяца.
Изменения вносятся и в ст. 46 об опросах общественного мнения. Теперь в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования запрещена публикация опросов и прогнозов результатов выборов – но лишь до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
В ст. 22 (о формирования избиркомов) добавляется норма, что МВД проводит проверку в отношении членов комиссий не только по вопросу снятой и непогашенной судимости и привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах, но и по ст. 20.3 (демонстрирование нацистской или экстремистской символики) и ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) КоАПа. Членами комиссий с правом решающего голоса не могут быть те, в отношении кого были административные дела по этим статьям. Если же оказалось, что такой человек есть в комиссии, то его полномочия сразу же прекращаются.
Также вводится ограничение для председателей заксобраний, которые сейчас могут осуществлять свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе) до прекращения своих полномочий. Теперь оговаривается, что на непостоянной основе спикеры могут работать в течение еще одного срока полномочий заксобрания, но не позднее 9 сентября 2029 г.
Зачем это надо?
Для иноагентов вводится не запрет участвовать в выборах, а «уточняются требования к кандидатам на выборные должности», говорит один из авторов поправок, депутат Госдумы и бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев: «В законе есть требования, что кандидаты должны освободиться от иностранных счетов. И здесь так же – хочешь участвовать в выборах, освободись от статуса иностранного агента». Поэтому «можно говорить об уточнении реализации пассивного права», считает депутат: «Частично оно уже было ограничено, к примеру, для тех, кто осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления».
Что касается лишения полномочий лиц, замещающих выборные государственные и муниципальные должности, за статус иноагента, то это превентивная мера, добавляет Ивлев.
Среди других поправок он выделяет меру по борьбе с обналичиванием избирательных фондов, для чего вводятся ограничения по расходованию средств фондов до регистрации: «Зачастую деньги расходуются якобы на сбор подписей, а по сути выводятся со счетов. Причем за это никто не отчитывается. ЦИК говорил, что в прошлом году более 600 млн руб. пожертвований было выведено с избирательных счетов кандидатов и партий».
Что касается гашения неиспользованных бюллетеней, то сейчас существует только один способ, как это можно сделать, поэтому парламентарии упрощают работу комиссий, давая возможность определять ЦИК, как это можно делать, говорит депутат: «ЦИК может разрешить иные способы, например использовать электродрель, чтобы сразу за 30 секунд просверлить 1000 бюллетеней, чтобы их погасить и приступить к подсчету».
Ограничения для международных наблюдателей связаны с тем, что они «могут освоить федеральное законодательство, но они не знают ни региональное, ни муниципальное законодательство, поэтому они смогут наблюдать только за федеральными выборами». А установление семи дней на аккредитацию для СМИ делается для оптимизации работы избиркомов, добавляет Ивлев.
Поправки знаменуют собой зачистку публичной власти от иноагентов – им запрещено и участвовать в выборах, и быть депутатами, говорит политюрист Олег Захаров: «Такое поражение в избирательных правах ранее вводилось для лиц с судимостью: изначально для них ввели тотальный запрет на участие в выборах, но его пришлось корректировать после решения КС». КС счел, что запрет не может быть абсолютным, поэтому ввели дифференцированную систему сроков поражения в праве быть кандидатом, которые считаются от даты снятия или погашения судимости и размер которых зависит от тяжести преступления, напоминает он.
По его мнению, КС «не сможет избежать необходимости высказаться о конституционности абсолютного запрета участия в выборах иноагентов». Захаров считает, что нормы повышают волатильность депутатского мандата: «Риск его лишиться становится выше, это в целом ведет к сплачиванию элит и повышению депутатской дисциплины и их аккуратности в публичной плоскости».
Одна из заметных поправок – введение лимита на расходы до регистрации списков и кандидатов, говорит Захаров: «Это новый способ для отсева кандидатов в текущем сезоне. Причиной поправки, скорее всего, стало желание ограничить использование избирательных фондов для «предвыборного обнала». Лимит расходования в 30% фонда до агитации усложнит жизнь кандидатам не из парламентского пула, кому нужно собирать подписи, добавляет он.
Выплаты с избирательного счета не облагаются налогами и это иногда используют для того, чтобы выгрузить наличность, говорит юрист: «Правда, большинство таких случаев охватывает нужды самой избирательной кампании, например, когда бригадир агитаторов получает по одному договору деньги на всех своих подопечных, вместо того что заключать с каждым из них отдельный договор». При этом серых схем новая норма не исключает, говорит Захаров: «Просто число задействованных в них кандидатов придется увеличить пропорционально новым квотам на расходы».
Еще одна важная новелла – новый порядок погашения неиспользованных бюллетеней, отмечает Захаров: «Изначально закон не определял конкретный способ их погашения, и на практике комиссии изобретали способы кто во что горазд. Самым распространенным стала дрель, которой сверлили пачку неиспользованных бюллетеней насквозь. Но со временем закон ввел конкретную форму погашения – обрезание уголка». Нынешняя поправка позволяет ЦИК определять технологию погашения бюллетеней, отмечает юрист: «И можно ожидать как уже упомянутого сверления дрелью, так и новых оригинальных решений».