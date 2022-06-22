Статус иноагента нельзя будет присвоить дипломатам

Пискарев говорит, что поправки обсуждались в ходе встреч с деловыми сообществами – в частности, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия» и председателем президентского Совета по правам человека Валерием Фадеевым. По словам депутата, все они поправки поддержали. В действие закон в случае принятия вступит с 1 декабря 2022 г. К этому времени Минюст должен подготовить 14 подзаконных актов, в том числе положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.