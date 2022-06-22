Статус иноагента нельзя будет присвоить дипломатам

Статус иноагента нельзя будет присвоить дипломатамЗаконопроект об иностранных агентах примут до конца весенней сессии
28 июня Госдума примет во втором чтении сводный закон об иностранных агентах. Об этом «Ведомостям» заявил источник в комитете нижней палаты по безопасности. Ко второму чтению 22 июня этот комитет одобрил 14 поправок к законопроекту.
В частности, в нем появились оговорки, кто именно не может быть признан иноагентом. Среди них такие некоммерческие организации, как объединения работодателей. К списку тех, кто иноагентами стать не может, добавились сотрудники диппредставительств, владельцы диппаспортов, которые въехали в Россию для исполнения служебных обязанностей, а также сотрудники аппаратов военного атташата, торговых и других представительств иностранных государств.
Также иностранными агентами не могут признаваться работающие в России сотрудники международных организаций. При этом члены их семей иностранными агентами стать могут. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов поясняет, что в России остались официальные представительства многих международных организаций, например управления международного комиссара ООН по беженцам, ВОЗ, ВТО, ОДКБ.
Вводимыми исключениями законодатели хотят «забронировать от неприятностей» людей, которых направляют международные организации, т. е. фактически дружественные государства, сказал политолог Алексей Макаркин: «Когда говорят об иноагентах, подразумевают условный Запад, но в законе это не прописано. То есть поправки нужны, чтобы продемонстрировать защиту от превратностей политической конъюнктуры представителям той же дружественной ОДКБ».
В число видов деятельности, не относящихся к политической (ведение такой деятельности – квалифицирующий иноагента признак), добавилась деятельность по «защите традиционных семейных ценностей». Ранее в этот список уже была отнесена активность в сфере науки, культуры, охраны здоровья, соцподдержки, материнства, отцовства и детства, физкультуры и спорта, защиты растительного и животного мира и благотворительность.
Ко второму чтению депутаты добавили оговорку – все это не признается политической деятельностью, только если не противоречит национальным интересам России, основам публичного правопорядка России и «иным ценностям, защищаемым Конституцией».
Также теперь иностранные агенты не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В законопроекте было прописано, что иностранные агенты не могут получать государственную финансовую поддержку. Ко второму чтению запретили делать это и при осуществлении «творческой деятельности».
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2022 г. депутатами Василием Пискаревым, Андреем Луговым, сенатором Андреем Климовым и другими парламентариями. Он расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами; в случае его принятия им может стать любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо независимо от гражданства, если они получают иностранную поддержку или находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», и т. д.
Пискарев говорит, что поправки обсуждались в ходе встреч с деловыми сообществами – в частности, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия» и председателем президентского Совета по правам человека Валерием Фадеевым. По словам депутата, все они поправки поддержали. В действие закон в случае принятия вступит с 1 декабря 2022 г. К этому времени Минюст должен подготовить 14 подзаконных актов, в том числе положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман