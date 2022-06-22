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Политика

Статус иноагента нельзя будет присвоить дипломатам

Законопроект об иностранных агентах примут до конца весенней сессии
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

28 июня Госдума примет во втором чтении сводный закон об иностранных агентах. Об этом «Ведомостям» заявил источник в комитете нижней палаты по безопасности. Ко второму чтению 22 июня этот комитет одобрил 14 поправок к законопроекту.

В частности, в нем появились оговорки, кто именно не может быть признан иноагентом. Среди них такие некоммерческие организации, как объединения работодателей. К списку тех, кто иноагентами стать не может, добавились сотрудники диппредставительств, владельцы диппаспортов, которые въехали в Россию для исполнения служебных обязанностей, а также сотрудники аппаратов военного атташата, торговых и других представительств иностранных государств.

Также иностранными агентами не могут признаваться работающие в России сотрудники международных организаций. При этом члены их семей иностранными агентами стать могут. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов поясняет, что в России остались официальные представительства многих международных организаций, например управления международного комиссара ООН по беженцам, ВОЗ, ВТО, ОДКБ.

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Вводимыми исключениями законодатели хотят «забронировать от неприятностей» людей, которых направляют международные организации, т. е. фактически дружественные государства, сказал политолог Алексей Макаркин: «Когда говорят об иноагентах, подразумевают условный Запад, но в законе это не прописано. То есть поправки нужны, чтобы продемонстрировать защиту от превратностей политической конъюнктуры представителям той же дружественной ОДКБ».

В число видов деятельности, не относящихся к политической (ведение такой деятельности – квалифицирующий иноагента признак), добавилась деятельность по «защите традиционных семейных ценностей». Ранее в этот список уже была отнесена активность в сфере науки, культуры, охраны здоровья, соцподдержки, материнства, отцовства и детства, физкультуры и спорта, защиты растительного и животного мира и благотворительность.

Ко второму чтению депутаты добавили оговорку – все это не признается политической деятельностью, только если не противоречит национальным интересам России, основам публичного правопорядка России и «иным ценностям, защищаемым Конституцией».

Также теперь иностранные агенты не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. В законопроекте было прописано, что иностранные агенты не могут получать государственную финансовую поддержку. Ко второму чтению запретили делать это и при осуществлении «творческой деятельности».

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2022 г. депутатами Василием Пискаревым, Андреем Луговым, сенатором Андреем Климовым и другими парламентариями. Он расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами; в случае его принятия им может стать любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо независимо от гражданства, если они получают иностранную поддержку или находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», и т. д.

Пискарев говорит, что поправки обсуждались в ходе встреч с деловыми сообществами – в частности, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия» и председателем президентского Совета по правам человека Валерием Фадеевым. По словам депутата, все они поправки поддержали. В действие закон в случае принятия вступит с 1 декабря 2022 г. К этому времени Минюст должен подготовить 14 подзаконных актов, в том числе положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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