В Совфеде сообщили о разработке нового законопроекта об иноагентах
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов сообщил о разработке нового законопроекта об иноагентах, который внесет изменения в уже действующие законы. По мнению сенатора, нужно усилить защиту общества и государства от угроз, вызванных «тотальной гибридной войной» Запада с Россией.
«Поскольку среди явных целей зарубежных атак — дестабилизация нашей политической системы для последующей незаконной смены власти и фактического развала Отечества в заокеанских интересах, необходимо безотлагательно принимать адекватные ответные меры в рамках Конституции РФ. К этой теме ещё обязательно вернёмся и весьма скоро», — отметил Климов.
Климов пояснил «РИА Новостям», что поправки планируется внести в законы «Об образовании», «О государственной службе» и «О военной службе». Законопроект разработал сенаторы и депутаты, в ближайшее время его планируется внести в Госдуму, добавил он.
25 апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о регулировании института иностранных агентов в России. В документе предлагается расширить круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности. 7 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Правительство дало положительный отзыв на законопроект, но попросило уточнить круг информации, после распространения которой можно получить статус иноагента. Также правительство предложила создать отдельный реестр для лиц, аффилированных с иноагентами, и дать кабмину право устанавливать правила к форме и порядку размещения маркировки иноагента.