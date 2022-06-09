В Совфеде сообщили о разработке нового законопроекта об иноагентах

25 апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о регулировании института иностранных агентов в России. В документе предлагается расширить круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности. 7 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.