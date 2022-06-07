Кабмин попросил уточнить, за какую информацию могут признать иноагентом
Правительство дало положительный отзыв на законопроект об иностранных агентах при условии его доработки ко второму чтению, сообщил ТАСС.
В отзыве на законопроект правительство предложило дать ему право устанавливать требования к форме и порядку размещения маркировки иноагента. Также кабмин отметил, что в законопроекте не определен круг информации, после распространения которой власти могут присвоить статус иноагента. Это нужно уточнить, потому что иначе статус иноагента могут присвоить лицам из дружественных стран, которые взаимодействуют с международными, интеграционными объединениями, в которых участвует Россия, говорится в отзыве к законопроекту.
В правительстве предложили также вынести лиц, аффилированных с иноагентами, в отдельный реестр, потому что такой статус существенно отличается от статуса иноагента в плане ограничений. Авторы законопроекта не обозначили состав и объем данных, которые МВД должно передавать в Минюст, добавили в кабмине.
В отзыве указано, что принятие законопроекта потребует внести поправки в Уголовный кодекс, КоАП, законы о СМИ, о гостайне, об общественных объединениях и т.д. Также нужно будет издать подзаконные акты.
25 апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о регулировании института иноагентов в России. Документ расширяет круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.