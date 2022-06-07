Кабмин попросил уточнить, за какую информацию могут признать иноагентом

В отзыве на законопроект правительство предложило дать ему право устанавливать требования к форме и порядку размещения маркировки иноагента. Также кабмин отметил, что в законопроекте не определен круг информации, после распространения которой власти могут присвоить статус иноагента. Это нужно уточнить, потому что иначе статус иноагента могут присвоить лицам из дружественных стран, которые взаимодействуют с международными, интеграционными объединениями, в которых участвует Россия, говорится в отзыве к законопроекту.