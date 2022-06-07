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Кабмин попросил уточнить, за какую информацию могут признать иноагентом

Ведомости

Правительство дало положительный отзыв на законопроект об иностранных агентах при условии его доработки ко второму чтению, сообщил ТАСС.

В отзыве на законопроект правительство предложило дать ему право устанавливать требования к форме и порядку размещения маркировки иноагента. Также кабмин отметил, что в законопроекте не определен круг информации, после распространения которой власти могут присвоить статус иноагента. Это нужно уточнить, потому что иначе статус иноагента могут присвоить лицам из дружественных стран, которые взаимодействуют с международными, интеграционными объединениями, в которых участвует Россия, говорится в отзыве к законопроекту.  

В правительстве предложили также вынести лиц, аффилированных с иноагентами, в отдельный реестр, потому что такой статус существенно отличается от статуса иноагента в плане ограничений. Авторы законопроекта не обозначили состав и объем данных, которые МВД должно передавать в Минюст, добавили в кабмине. 

В отзыве указано, что принятие законопроекта потребует внести поправки в Уголовный кодекс, КоАП, законы о СМИ, о гостайне, об общественных объединениях и т.д. Также нужно будет издать подзаконные акты. 

25 апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о регулировании института иноагентов в России. Документ расширяет круг лиц, которым могут присвоить статус иноагента: это могут быть любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных