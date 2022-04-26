Законопроект об иноагентах внесен в Госдуму

В реестр иноагентов (он теперь будет единым для физлиц, СМИ, НКО и незарегистрированных объединений) будут включать «аффилированных лиц» – учредителей и сотрудников, в том числе бывших, организаций и объединений иноагентов, а также тех, кто получал от таких организаций и лиц финансы или имущество. Минюст наделяется правом запрашивать о них информацию из МВД, Росфинмониторинга, ФНС и ПФР. Аффилированные с организациями-иноагентами лица могут быть исключены из реестра, если в течение двух лет не связываются с организациями-иноагентами. Любые иноагенты могут быть исключены из реестра, если в течение года не нарушали нормы данного закона.