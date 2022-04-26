Законопроект об иноагентах внесен в Госдуму

Законопроект об иноагентах внесен в ГосдумуДля попадания в реестр теперь достаточно быть под иностранным влиянием
Внесенный в Госдуму 25 апреля депутатами всех фракций, кроме КПРФ, законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» существенно расширяет характеристики, по которым человека или организацию могут признать иноагентом. Под «иностранным влиянием» (раньше такого термина в законодательстве не было) депутаты предлагают понимать «предоставление иностранным источником поддержки» физическому или юрлицу и оказание воздействия «путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Поддержкой считается предоставление денег, организационно-методической и научно-технической помощи.
«Раньше, чтобы стать иноагентом, были нужны лишь два факта – политическая деятельность и иностранная материальная помощь, сейчас достаточно иностранного «убеждения», понятие которого далее никак не раскрывается», – отметил «Ведомостям» юрист Иван Брикульский. К иностранным источникам поступления средств помимо иностранных граждан и международных организаций законопроект предлагает отнести и любых «посредников», в том числе находящихся под их влиянием. Последний пункт не может распространяться на детей, которые находятся под влиянием родителей, пояснила «Ведомостям» Яна Лантратова: «Ребенок не должен отвечать за дела родителей».
Второй характеристикой иноагента является его деятельность. Это может быть сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, создание и распространение сообщений и материалов (в законопроекте не указано, каких именно), а также политическая деятельность. В законе перечисляются ее примеры: наблюдение за выборами, публичные обращения к властям с просьбой принятия, изменения или отмены законов, распространение мнений о действиях власти. Депутаты отметили, что к политической деятельности, как и прежде, не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцобслуживания и соцподдержки, защиты растительного и животного мира, а также благотворительность.
В реестр иноагентов (он теперь будет единым для физлиц, СМИ, НКО и незарегистрированных объединений) будут включать «аффилированных лиц» – учредителей и сотрудников, в том числе бывших, организаций и объединений иноагентов, а также тех, кто получал от таких организаций и лиц финансы или имущество. Минюст наделяется правом запрашивать о них информацию из МВД, Росфинмониторинга, ФНС и ПФР. Аффилированные с организациями-иноагентами лица могут быть исключены из реестра, если в течение двух лет не связываются с организациями-иноагентами. Любые иноагенты могут быть исключены из реестра, если в течение года не нарушали нормы данного закона.
Иноагентам запретят получать государственное финансирование, работать с детьми и инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. «Возможно, банкам придется более внимательно относиться к своим клиентам», – считает член Совета по правам человека Александр Верховский. «Законопроект оставляет широкое поле для трактовки, какие действия могут привести к признанию иноагентом», – опасается координатор московского офиса «СПИД.Центра» Ярослав Распутин.
Лантратова отметила, что законопроект перед вторым чтением будет дорабатываться.