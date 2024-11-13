Госдума приняла «судьбоносный» закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Это не рядовой закон, а закон о будущем государства, он «судьбоносный», согласился спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин: «Рожать или не рожать – решать женщине и ее близким, с которыми она захочет или не захочет посоветоваться. Но мы с вами должны понять, что без детей страны не будет». Этот закон также важен с точки зрения внедрения в российское законодательство норм указа президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).