Госдума приняла «судьбоносный» закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри

Госдума приняла «судьбоносный» закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфриЗа распространение такой информации теперь грозит штраф до 5 млн рублей
Госдума 12 ноября приняла закон о запрете пропаганды отказа от деторождения сразу во втором и третьем чтениях. «За» проголосовали все присутствовавшие на заседании 403 парламентария. Поправки были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты, они предполагают установление защиты от распространения идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отметила, что этот закон вводит запрет «на унижение традиций многих поколений, на разрушение будущего нашей страны».
Это не рядовой закон, а закон о будущем государства, он «судьбоносный», согласился спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин: «Рожать или не рожать – решать женщине и ее близким, с которыми она захочет или не захочет посоветоваться. Но мы с вами должны понять, что без детей страны не будет». Этот закон также важен с точки зрения внедрения в российское законодательство норм указа президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»).
Еще одна принятая во втором и третьем чтениях инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.
Что такое чайлдфри
Понятие пришло в русский язык из английского (сhildfree) и буквально переводится как «свободный от детей». Оно предполагает, что это осознанный выбор человека, который принимает решение не иметь ребенка. Для чайлдфри рождение и воспитание потомства не является смыслом жизни, они предпочитают посвящать свое время и силы себе, своей карьере или другим интересам.
Единственная поправка, которую приняли ко второму чтению, – это вывод из-под действия закона информации о монашестве, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения. Согласно тексту поправки, распространение таких данных не будет являться административным правонарушением.
По опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 21 октября, в российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% опрошенных выступают «за», а 48% высказались против инициативы. «Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», – говорится в итогах опроса ВЦИОМа.
По оценке демографа Елены Егоровой, сейчас среди молодежи не очень популярны идеи чайлдфри, но принятие запрещающего закона, напротив, может вызвать в них отторжение к продвигаемой государством идеологии активного деторождения. Более действенный метод – просто разговаривать с детьми, показывать им фильмы, которые бы демонстрировали правильный пример, сказала она «Ведомостям». Поэтому принятием одного закона проблему с демографией не решить, нужен целый комплекс мер, добавила Егорова.
Появление такого закона вызвано желанием депутатов показать свою приверженность традиционным ценностям и тому, что они поддерживают курс президента, считает политолог Александр Немцев. Общество же воспринимает педалирование темы о запрете пропаганды идей отказа от деторождения с равнодушием, вряд ли кто-то выйдет с пикетом за или против принятого закона, говорит он. Кроме того, никаких задач принятая инициатива не решает, поскольку активной пропаганды чайлдфри в России не наблюдалось, а контраргументов против этой идеи никто не предложил, обратил внимание в беседе с «Ведомостями» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.