Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Закон также предусматривает изменения во взаимоотношениях между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи. Теперь у граждан России может быть не более 20 сим-карт, у иностранца – 10, в том числе корпоративных.