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Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который регулирует работу в сервисах обмена мгновенными сообщениями владельцев популярных каналов, у которых более 10 000 подписчиков.

Согласно закону, владельцы каналов с количеством подписчиков более 10 000 будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе. Для незарегистрированных в перечне РКН каналов вводятся запреты на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Сообщается, что владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе. Эта норма начнет действовать с 1 января 2025 г.

Закон также предусматривает изменения во взаимоотношениях между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи. Теперь у граждан России может быть не более 20 сим-карт, у иностранца – 10, в том числе корпоративных.

Новые нормы также обязывают владельцев соцсетей, аудитория которых превышает 500 000 пользователей в сутки, предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или ФСБ. Состав сведений и порядок предоставления установит правительство.

19 июля стало известно об инициативе, а 29 июля глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявлял о том, что Госдума рассмотрит закон в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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