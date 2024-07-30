Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров
Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который регулирует работу в сервисах обмена мгновенными сообщениями владельцев популярных каналов, у которых более 10 000 подписчиков.
Согласно закону, владельцы каналов с количеством подписчиков более 10 000 будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе. Для незарегистрированных в перечне РКН каналов вводятся запреты на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Сообщается, что владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе. Эта норма начнет действовать с 1 января 2025 г.
Закон также предусматривает изменения во взаимоотношениях между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи. Теперь у граждан России может быть не более 20 сим-карт, у иностранца – 10, в том числе корпоративных.
Новые нормы также обязывают владельцев соцсетей, аудитория которых превышает 500 000 пользователей в сутки, предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или ФСБ. Состав сведений и порядок предоставления установит правительство.
19 июля стало известно об инициативе, а 29 июля глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявлял о том, что Госдума рассмотрит закон в ближайшее время.