Блогеров с 10 000 подписчиков могут обязать сообщать о себе в РКН
Комитет Госдумы по информационной политике 29 июля рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов, имеющих 10 000 и более подписчиков, передавать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комитета Александр Хинштейн.
«Поправка такая внесена, сегодня комитет ее рассмотрит», – сказал Хинштейн.
19 июля ТАСС сообщал, что соответствующую поправку рассматривают в Госдуме. Собеседники агентства уточняли, что речь идет об унификации требований к операторам связи и мессенджерам. В случае отказа передавать данные от администрации соцсети или мессенджера могут потребовать заблокировать канал или страницу.
17 июля «Ведомости» писали о предложении рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере создать единый реестр недобросовестных блогеров. Вести реестр, согласно инициативе, должна будет профильная саморегулируемая организация (СРО) – вновь созданная или уже действующая.