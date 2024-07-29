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Блогеров с 10 000 подписчиков могут обязать сообщать о себе в РКН

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике 29 июля рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов, имеющих 10 000 и более подписчиков, передавать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом «‎Интерфаксу» рассказал глава комитета Александр Хинштейн.

«‎Поправка такая внесена, сегодня комитет ее рассмотрит», – сказал Хинштейн.

19 июля ТАСС сообщал, что соответствующую поправку рассматривают в Госдуме. Собеседники агентства уточняли, что речь идет об унификации требований к операторам связи и мессенджерам. В случае отказа передавать данные от администрации соцсети или мессенджера могут потребовать заблокировать канал или страницу.

17 июля «‎Ведомости» писали о предложении рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере создать единый реестр недобросовестных блогеров. Вести реестр, согласно инициативе, должна будет профильная саморегулируемая организация (СРО) – вновь созданная или уже действующая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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