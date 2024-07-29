Блогеров с 10 000 подписчиков могут обязать сообщать о себе в РКН

19 июля ТАСС сообщал, что соответствующую поправку рассматривают в Госдуме. Собеседники агентства уточняли, что речь идет об унификации требований к операторам связи и мессенджерам. В случае отказа передавать данные от администрации соцсети или мессенджера могут потребовать заблокировать канал или страницу.