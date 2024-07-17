Депутаты предлагают ввести в России единый реестр недобросовестных блогеров

Депутаты предлагают ввести в России единый реестр недобросовестных блогеровПри выявлении нарушений его держатель – отраслевая СРО – будет передавать данные в РКН и МВД
Рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере подготовила предложение о создании единого реестра недобросовестных блогеров, рассказала «Ведомостям» ее участник, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). В состав группы, помимо Лантратовой, вошли зампредседателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») и др. Инициатива будет вынесена на обсуждение в рамках заседания рабочей группы, которое состоится в Госдуме 22 июля (его повестка есть в распоряжении «Ведомостей»).
Вести реестр, согласно инициативе, должна будет профильная саморегулируемая организация (СРО) – вновь созданная или уже действующая. На текущий момент только одна блогерская ассоциация имеет статус СРО – Ассоциация блогеров и агентств (АБА, включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.). В число задач указанной в предложениях СРО будет входить формирование кодекса правил «добросовестных практик» информационно-консультационной или образовательной деятельности для блогеров, критерии отнесения блогеров к числу недобросовестных, а также определение дисциплинарных мер наказания при выявлении нарушений. Если в действиях блогеров или блогерских агентств СРО выявит случаи систематических правонарушений, то она будет направлять информацию о них в Роскомнадзор (РКН) и МВД для «восстановления нарушенных прав граждан и принятия соответствующих мер реагирования», указано в тексте инициативы. При этом в каких случаях и какие именно «меры реагирования» должны будут применять ведомства, – в документе не уточняется.
Критерии «добросовестных» и «недобросовестных» практик находятся в разработке, они будут тщательно обсуждаться с блогерским сообществом, отметила Лантратова. Но уже сейчас, как рассказала она, рабочей группой намечены принципиально важные группы критериев «недобросовестности»: нарушения блогером российского законодательства, массовые жалобы от потребителей его услуг, нарушения условий договора об оказании информационно-консультационных услуг и распространение фейков.
При выявлении «массовых нарушений» со стороны блогера или агентства СРО будет собирать все необходимые доказательные материалы, проверять их и после этого передавать в РКН и МВД, говорит Лантратова: «Ведомствам же остается только еще раз уточнить всю информацию и в случае ее подтверждения принять меры».
Представитель РКН от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос в МВД.
«Черные списки» «недобросовестных» блогеров с 2023 г. уже ведет АБА. Вопрос о включении блогера в эти списки рассматривается в двух случаях: если сама АБА обнаружила нарушения в деятельности блогера или если на него поступила жалоба в чат-бот ассоциации. Затем рабочая группа АБА проводит «арбитраж» и принимает решение о включении блогера в список «недобросовестных». К числу критериев «недобросовестности» в ассоциации относят нарушения закона, рекламу онлайн-казино, срыв рекламной кампании после ее согласования, некачественное оказание услуг и т.д. При этом «черные списки», как отмечают в АБА, носят рекомендательный характер и лишь информируют рекламодателей и агентства о том, существуют ли финансовые, юридичиские или репутационные риски при работе с теми или иными блогерами. Ранее в «черные списки» АБА за нарушение закона и рекламу онлайн-казино были включены блогеры Mellstroy, Некоглай, Хованский и др.
С АБА вопрос о введении единого реестра недобросовестных блогеров не обсуждался, сообщил «Ведомостям» руководитель рабочей группы АБА по созданию «черных списков» Георгий Лапшаков: «Соответственно, интересно, каковы компетенции тех, кто будет разрабатывать критерии «недобросовестности» для единого реестра».
Кроме того, как отмечает Лапшаков, текст инициативы на текущий момент не дает четкого понимания, какой в рамках взаимодействия с СРО будет роль РКН и МВД.
Как будет определяться, кто и как нарушил правила «добросовестности», пока не ясно, отмечает основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. Важно, чтобы инициатива о введении указанного реестра блогеров и, в частности, определении критериев «недобросовестности» обсуждалась не только с теми агентствами, которые входят в существующие отраслевые ассоциации, но и с другими представителями рынка инфлюенс-маркетинга, резюмирует он.