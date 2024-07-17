Депутаты предлагают ввести в России единый реестр недобросовестных блогеров

«Черные списки» «недобросовестных» блогеров с 2023 г. уже ведет АБА. Вопрос о включении блогера в эти списки рассматривается в двух случаях: если сама АБА обнаружила нарушения в деятельности блогера или если на него поступила жалоба в чат-бот ассоциации. Затем рабочая группа АБА проводит «арбитраж» и принимает решение о включении блогера в список «недобросовестных». К числу критериев «недобросовестности» в ассоциации относят нарушения закона, рекламу онлайн-казино, срыв рекламной кампании после ее согласования, некачественное оказание услуг и т.д. При этом «черные списки», как отмечают в АБА, носят рекомендательный характер и лишь информируют рекламодателей и агентства о том, существуют ли финансовые, юридичиские или репутационные риски при работе с теми или иными блогерами. Ранее в «черные списки» АБА за нарушение закона и рекламу онлайн-казино были включены блогеры Mellstroy, Некоглай, Хованский и др.