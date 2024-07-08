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Власти заговорили о регулировании инвестблогеров

Минфин предлагает ввести рекомендательные стандарты, а ЦБ изучает реальные меры воздействия
Софья Шелудченко
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

На Финансовом конгрессе Банка России власти впервые подняли вопрос регулирования деятельности инвестблогеров. Сначала замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что стоит рассмотреть возможность ввести мягкое регулирование, начав с рекомендательных стандартов. «Мне кажется, должны быть определенные критерии, по которым ты должен информацию давать: сообщать о рисках, ты не можешь давать обещания по доходности и т. д.», – сказал Чебесков. Идею сразу же поддержал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Вслед за этим уже зампред ЦБ Филипп Габуния рассказал журналистам в кулуарах конгресса, что введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров изучается регулятором. «Вопрос того, как у нас подается информация для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, – это действительно находится в фокусе нашего внимания», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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