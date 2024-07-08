Власти заговорили о регулировании инвестблогеров

Вслед за этим уже зампред ЦБ Филипп Габуния рассказал журналистам в кулуарах конгресса, что введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров изучается регулятором. «Вопрос того, как у нас подается информация для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, – это действительно находится в фокусе нашего внимания», – сказал он.