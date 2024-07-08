Власти заговорили о регулировании инвестблогеров

Власти заговорили о регулировании инвестблогеровМинфин предлагает ввести рекомендательные стандарты, а ЦБ изучает реальные меры воздействия
На Финансовом конгрессе Банка России власти впервые подняли вопрос регулирования деятельности инвестблогеров. Сначала замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что стоит рассмотреть возможность ввести мягкое регулирование, начав с рекомендательных стандартов. «Мне кажется, должны быть определенные критерии, по которым ты должен информацию давать: сообщать о рисках, ты не можешь давать обещания по доходности и т. д.», – сказал Чебесков. Идею сразу же поддержал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Вслед за этим уже зампред ЦБ Филипп Габуния рассказал журналистам в кулуарах конгресса, что введение мер реального воздействия в отношении финансовых блогеров изучается регулятором. «Вопрос того, как у нас подается информация для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, – это действительно находится в фокусе нашего внимания», – сказал он.