Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы в Instagram

Но, несмотря на это, российские блогеры продолжили зарабатывать на размещениях в Instagram и Facebook рекламных интеграций в свой контент: в марте 2022 г. компания Meta, которая владеет этой соцсетью, отключила в России рекламные инструменты, которые позволяли настраивать автоматические размещения. По итогам 2023 г. российские рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг в Instagram 900 млн руб.: такой объем бюджетов был учтен в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает это ведомство, также писали ранее «Ведомости». В сегменте инфлюенс-маркетинга до блокировки на Instagram приходилось до 80% бюджетов рекламодателей, а в 2024 г. – порядка 25%, оценивали ранее эксперты. Facebook же и до блокировки не пользовался большой популярностью у рекламодателей для инфлюенс-размещений, знает президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.) Татьяна Иванова.