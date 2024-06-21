Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы в Instagram

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы в InstagramРазмещение рекламных интеграций на «противоправных ресурсах» недопустимо, считают они
В Госдуму внесен законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными на территории России, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности. Его авторы – депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» (Александр Хинштейн, Антон Горелкин и др.), ЛДПР (Андрей Луговой, Сергей Леонов), КПРФ (Юрий Синельщиков, Александр Ющенко), «Справедливая Россия – За правду» (Яна Лантратова, Михаил Делягин), а также сенаторы из комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Руслан Смашнев и Артем Шейкин.
Соответствующий запрет предлагается установить в ст. 12 закона «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 5 закона «О рекламе», указано в тексте законопроекта. Вводимое регулирование актуально, поскольку, как отмечается в пояснительной записке к документу, продолжается «движение доходов от распространяемой рекламы» в пользу «противоправных информационных ресурсов», осуществляющих «провокационную деятельность» в отношении интересов России. В частности, как следует из записки, некоторые российские пользователи «посредством применения технологий обхода ограничений доступа в сети интернет» все еще размещают рекламу в Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая в марте 2022 г. была признана экстремистской и запрещена на территории России). В законопроекте также отмечается, что его принятие «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и экономической деятельности».
Соцсети Instagram и Facebook были заблокированы РКН в России по решению Генпрокуратуры в марте 2024 г. В феврале 2024 г. в Instagram, согласно данным исследовательской компании Mediascope, в среднем хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет, что в 5,7 раз ниже показателя февраля 2022 г., писали ранее «Ведомости». Среднесуточный охват Facebook за тот же период упал в 6,5 раза до 1,4 млн человек.
Но, несмотря на это, российские блогеры продолжили зарабатывать на размещениях в Instagram и Facebook рекламных интеграций в свой контент: в марте 2022 г. компания Meta, которая владеет этой соцсетью, отключила в России рекламные инструменты, которые позволяли настраивать автоматические размещения. По итогам 2023 г. российские рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг в Instagram 900 млн руб.: такой объем бюджетов был учтен в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает это ведомство, также писали ранее «Ведомости». В сегменте инфлюенс-маркетинга до блокировки на Instagram приходилось до 80% бюджетов рекламодателей, а в 2024 г. – порядка 25%, оценивали ранее эксперты. Facebook же и до блокировки не пользовался большой популярностью у рекламодателей для инфлюенс-размещений, знает президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА; включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Perfluence, Blacklight и др.) Татьяна Иванова.
Компания Meta не зарабатывает на интеграциях у блогеров: она получала доходы от размещений через свои рекламные инструменты, но с марта 2022 г. они отключены в России, отмечает Иванова: «Для рекламных интеграций Instagram – это лишь инструмент распространения».
Расчеты за размещение интеграций происходят только между блогером и рекламодателем напрямую или при посредничестве агентства и никак не связаны с головной компанией соцсети Instagram, согласен с ней основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. Сейчас в Instagram размещаются и крупные рекламодатели, в том числе из сегментов экосистем, FMCG, косметики, знает он.
Принятие законопроекта в текущих формулировках может оказаться довольно болезненным для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), для которых указанные соцсети на текущий момент являются доступным инструментом для продвижения, считает директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков.
Доходы блогеров в результате запрета на размещение рекламы в Instagram существенно сократятся, для части из них аккаунт в этой соцсети является основным источником заработка, говорит Иванова.
«В текущем варианте законопроект приведет к сокращению доходов блогеров, а следовательно, и снижению объема налоговых отчислений в бюджет, что не стыкуется с утверждениям пояснительной записки», – считает Папков.
Кроме того, в результате уже принятых ограничений в сегменте интернет-рекламы все еще фиксируется дефицит доступного для размещения инвентаря, добавляет Хлуднев: «В случае запрета рекламных интеграций в Instagram сильно вырастут цены на размещения на других площадках, ключевые из которых – Telegram и «В контакте».