«Тур с Иванушками»: просто-просто все мы подросли

Четыре подружки-подростка сбежали из дома, чтобы поехать в тур за «Иванушками International». Однако разругались еще на перроне и вернулись обратно в свои серые жизни – но уже по одиночке. Лет двадцать спустя три из них соберутся вновь на похоронах четвертой. Напьются, вспомнят молодость. А тут как раз анонс гастрольного тура вечно молодых «Иванушек». И девицы – в память о подруге – решают все-таки исполнить мечту детства. У Кати (Агата Муцениеце из «Закрытой школы»), инспектора по делам несовершеннолетних, как назло отбилась от рук собственная дочь-подросток. Что ж, берем ее с собой. У Аси (Анна Пескова из «Летчика») мерзкий бойфренд – фитнес-тренер с манией контроля. Что ж, найдем в дороге другого. У Инны (Ольга Сухарева из «Идеальной жертвы») просто скучная жизнь. Тур с «Иванушками» поправит и это.