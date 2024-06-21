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«Тур с Иванушками»: просто-просто все мы подросли

Роуд-муви о фанатках бой-бенда получился скорее про украденное детство, чем про музыку
Николай Корнацкий , критик

Четыре подружки-подростка сбежали из дома, чтобы поехать в тур за «Иванушками International». Однако разругались еще на перроне и вернулись обратно в свои серые жизни – но уже по одиночке. Лет двадцать спустя три из них соберутся вновь на похоронах четвертой. Напьются, вспомнят молодость. А тут как раз анонс гастрольного тура вечно молодых «Иванушек». И девицы – в память о подруге – решают все-таки исполнить мечту детства. У Кати (Агата Муцениеце из «Закрытой школы»), инспектора по делам несовершеннолетних, как назло отбилась от рук собственная дочь-подросток. Что ж, берем ее с собой. У Аси (Анна Пескова из «Летчика») мерзкий бойфренд – фитнес-тренер с манией контроля. Что ж, найдем в дороге другого. У Инны (Ольга Сухарева из «Идеальной жертвы») просто скучная жизнь. Тур с «Иванушками» поправит и это.

Уход Голливуда в сочетании со стриминговой лихорадкой отправил российских продюсеров на интенсивные поиски свободных брендов, которые можно обратить в кино. На федеральных каналах давно поставили на поток сериалы про советских звезд эстрады, теперь настал черед идолов 1990-х. Прошлогодний хит «Кинопоиска» «Король и Шут» лишь «первый сингл» грядущей волны музыкальных биографий, которая накроет нас в ближайшие годы. Уже в работе фильмы об Игоре Талькове и «Руки вверх!», сериалы о «Комбинации» и о тех же «Иванушках International». Не путать с вышедшей 20 июня в прокат музыкальной комедией «Тур с Иванушками», которая совсем не биография и вообще скорее про зрителей, а не про бой-бэнд. Хотя певцы и появляются в кадре в роли самих себя и даже немного участвуют в сюжете.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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