Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Авторы проекта – глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»), а также ряд депутатов и сенаторов – отмечают, что треш-стримеры во время трансляций в прямом эфире совершают действия, связанные с жестокостью, садизмом и издевательствами с целью заработка и роста числа подписчиков. Согласно документу, онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять такой контент, а сайты, содержащие материалы с изображением противоправных действий и призывами к их совершению, подпадут под блокировку.