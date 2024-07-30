Госдума приняла закон о запрете треш-стримов
Депутаты Государственной думы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект о противодействии распространению треш-стримов, следует из трансляции заседания.
За принятие проекта проголосовали 398 парламентариев.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты 8 декабря 2023 г. 15 февраля документ был принят в первом чтении. Согласно пояснительной записке, поправки приняты к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Авторы проекта – глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»), а также ряд депутатов и сенаторов – отмечают, что треш-стримеры во время трансляций в прямом эфире совершают действия, связанные с жестокостью, садизмом и издевательствами с целью заработка и роста числа подписчиков. Согласно документу, онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять такой контент, а сайты, содержащие материалы с изображением противоправных действий и призывами к их совершению, подпадут под блокировку.
26 января Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, вносящих изменения в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).