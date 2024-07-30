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Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Ведомости

Депутаты Государственной думы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект о противодействии распространению треш-стримов, следует из трансляции заседания.

За принятие проекта проголосовали 398 парламентариев.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты 8 декабря 2023 г. 15 февраля документ был принят в первом чтении. Согласно пояснительной записке, поправки приняты к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Авторы проекта – глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»), а также ряд депутатов и сенаторов – отмечают, что треш-стримеры во время трансляций в прямом эфире совершают действия, связанные с жестокостью, садизмом и издевательствами с целью заработка и роста числа подписчиков. Согласно документу, онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять такой контент, а сайты, содержащие материалы с изображением противоправных действий и призывами к их совершению, подпадут под блокировку.

26 января Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, вносящих изменения в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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