Что такое прогрессивная шкала НДФЛ

После распада СССР в России с 1991 г. действовала прогрессивная шкала налогов на доходы физических лиц, минимальная ставка НДФЛ составляла 12% на доходы до 42 000 руб. 16 июля 1992 г. в закон были внесены поправки – ставка в 12% была установлена для годовых доходов размером менее 200 000 руб. К тому времени в России уже был введен свободный курс рубля, и эта сумма соответствовала месячной зарплате в $127. В том же году в закон были внесены поправки, уменьшающие или освобождающие от НДФЛ некоторые виды доходов, в том числе «северные надбавки». В 1993 г. лимит для минимальной ставки в 12% был повышен до 1 млн руб., в 1994 г. – до 10 млн руб., в 1996 г. – до 12 млн руб. С 1998 г. 12% налога взимались с годового дохода размером до 20 000 деноминированных рублей. В 1999 г. минимально облагаемый уровень был поднят сначала до 30 000, а затем до 50 000 руб.