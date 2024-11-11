Информация о монашестве не подпадет под статью о пропаганде чайлдфри
Информация о монашестве и монашеском образе жизни не будет наказываться по КоАП, следует из принятой комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.
Согласно тексту поправки, распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни не будет являться административным правонарушением. Среди прочей информации, распространение которой не будет подпадать под действия закона, – соблюдение обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения.
18 октября руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) призвала учитывать монашество при разработке законопроекта о чайлдфри, писали «Известия». Она говорила, что в случае принятия документа в редакции к первому чтению под запретом может оказаться распространение информации о монашестве, который исключает деторождение.
18 октября депутаты Госдумы в первом чтении поддержали два законопроекта, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри).
Первый касается внесения поправок в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторая инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.