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Информация о монашестве не подпадет под статью о пропаганде чайлдфри

Ведомости

Информация о монашестве и монашеском образе жизни не будет наказываться по КоАП, следует из принятой комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.

Согласно тексту поправки, распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни не будет являться административным правонарушением. Среди прочей информации, распространение которой не будет подпадать под действия закона, – соблюдение обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения.

18 октября руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) призвала учитывать монашество при разработке законопроекта о чайлдфри, писали «Известия». Она говорила, что в случае принятия документа в редакции к первому чтению под запретом может оказаться распространение информации о монашестве, который исключает деторождение.

18 октября депутаты Госдумы в первом чтении поддержали два законопроекта, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри). 

Первый касается внесения поправок в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторая инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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