Информация о монашестве не подпадет под статью о пропаганде чайлдфри

Первый касается внесения поправок в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторая инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.