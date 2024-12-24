Правительство утвердило запрет майнинга в 10 регионах РФ

Запрет вводится на сам майнинг и на участие в майнинг-пулах. Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в период пикового энергопотребления: в 2025 г. – с 1 января по 15 марта, в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта. В кабмине пояснили, что перечень регионов может быть по необходимости скорректирован.