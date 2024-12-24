Правительство утвердило запрет майнинга в 10 регионах РФ
Правительство России с 1 января 2025 г. по 15 марта 2031 г. утвердило запрет майнинга на территориях Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
Запрет вводится на сам майнинг и на участие в майнинг-пулах. Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в период пикового энергопотребления: в 2025 г. – с 1 января по 15 марта, в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта. В кабмине пояснили, что перечень регионов может быть по необходимости скорректирован.
15 ноября правительство России одобрило поправки в законопроект о майнинге. Согласно поправкам, цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом, а доходы в виде такой валюты, полученной в результате майнинга, станут учитываться по мере ее получения в размере ее рыночной стоимости. Вместе с тем доходы можно уменьшать на расходы, понесенные в связи с майнингом.
На операции с цифровой валютой не будет распространяться НДС. Доходы от них будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Максимальная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет выше 15%. Кроме того, оператор майнинговой инфраструктуры должен будет информировать налоговые органы о людях, осуществляющих майнинг с использованием его инфраструктуры.