Лавров: Россия заинтересована в стабильности на мировом энергетическом рынке

19 октября глава российского МИДа провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи в правительственном квартале иранской столицы. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что Евросоюз (ЕС) и администрация экс-президента США Джо Байдена несут ответственность за нестабильность на мировом энергетическом рынке, а не Россия. Он отметил, что к этому привел демонстративный отказ Вашингтона и Брюсселя от российского топлива.