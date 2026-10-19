Лавров: Россия заинтересована в стабильности на мировом энергетическом рынке
Россия заинтересована в стабильности энергетического рынка для долгосрочного планирования, а не в волатильности цен. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране.
«Президент [РФ Владимир] Путин не раз подчеркивал: мы не заинтересованы в волатильности цен. Мы как серьезное государство хотим стабильности», – подчеркнул российский министр.
Таким образом он прокомментировал заявления, исходя из которых Россия якобы получает выгоду от кризиса на мировом энергетическом рынке, поскольку он привел к росту цен на топливо. По его словам, Москве нужна стабильность.
19 октября глава российского МИДа провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи в правительственном квартале иранской столицы. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил, что Евросоюз (ЕС) и администрация экс-президента США Джо Байдена несут ответственность за нестабильность на мировом энергетическом рынке, а не Россия. Он отметил, что к этому привел демонстративный отказ Вашингтона и Брюсселя от российского топлива.
В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. В ходе рабочего визита в Тегеран главу российского МИДа примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.