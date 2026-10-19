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Лавров: США и ЕС подорвали энергетическую стабильность, а не Россия

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ответственность за нарушение стабильности на мировом энергетическом рынке лежит на Евросоюзе (ЕС) и США, а не на России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране.

«Президент [РФ Владимир] Путин подчеркивал: не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках», – заявил российский министр.

По его словам, европейские страны и администрация бывшего президента США Джозефа Байдена нарушили стабильность, когда демонстративно отказались от российских энергоносителей. Лавров отметил, что Европа намерена продолжать вести эту политику.

19 октября российский министр провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи в правительственном квартале иранской столицы. Представители арабских монархий просили российского министра «повлиять» на Тегеран в вопросе его действий, связанных с судоходством в Персидском заливе. Позиция иранской стороны по этой теме, как ожидается, будет отличаться от подхода арабских государств.

В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. В ходе рабочего визита в Тегеран главу российского МИДа примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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