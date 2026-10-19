Лавров: США и ЕС подорвали энергетическую стабильность, а не Россия

Ответственность за нарушение стабильности на мировом энергетическом рынке лежит на Евросоюзе (ЕС) и США, а не на России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране.