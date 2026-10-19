Главное из заявлений Лаврова об энергетических рынках, Иране и Украине

Главное из заявлений Лаврова об энергетических рынках, Иране и УкраинеГлава МИД России дал пресс-конференцию в Тегеране
- Экономическое и атомное сотрудничество
- Многосторонние площадки и международные встречи
- Украинский кризис
- Энергетические рынки и стабильность
- Урегулирование на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране. По итогам встречи главы дипведомств дали пресс-конференцию. Обсуждались экономическое и атомное сотрудничество, взаимодействие на многосторонних площадках, украинский кризис и стабильность энергетических рынков. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Экономическое и атомное сотрудничество
Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономике и атомной сфере. «Наши специалисты постепенно возвращаются на атомную электростанцию "Бушер"», – сказал Лавров.
Россия рассчитывает на участие президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве.
Многосторонние площадки и международные встречи
Россия и Иран условились наращивать сотрудничество на многосторонних площадках. «И в рамках Организации Объединенных Наций, и по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Евразийского экономического союза, Организации исламского сотрудничества», – сказал Лавров.
Москва рассчитывает на участие иранских представителей в Минской конференции по евразийской безопасности 3-4 ноября.
Украинский кризис
Лавров проинформировал иранского коллегу о ситуации вокруг украинского кризиса. «Проинформировал о последних событиях и усилиях, которые предпринимаются на этом направлении с целью обеспечить безусловное выполнение задач специальной военной операции предпочтительно путем переговоров, но к ним ни киевский режим, ни его покровители из Европы явно не готовы», – сказал он. Министр поблагодарил иранских друзей за объективную позицию по украинскому кризису.
Россия не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру. «За исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан», – подчеркнул Лавров.
Россия борется за права русскоязычных людей на Украине. «Боремся за права русских людей и людей русской культуры, в том числе тех, кто остается сейчас на территории, контролируемой Зеленским. За их права быть частью русской истории. А вот режим, который содержится европейскими элитами, нацелен как раз на уничтожение этих исконных неотъемлемых прав людей», – заявил министр.
Религиозный фактор – один из триггеров кризиса на Украине. «Западу было бы комфортно, если бы вместо христианских ценностей власти ориентировались на насаждаемое в Европе свободомыслие», – отметил Лавров.
Энергетические рынки и стабильность
Лавров заявил, что процесс подрыва мировой энергетической стабильности начала не Россия. «Начали это, прежде всего, европейцы и администрация Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей», – сказал он.
Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке. По его словам, Москва как серьезное государство хочет стабильности, в том числе стабильных цен, чтобы планировать долгосрочное развитие. «Последний бюджет, который сейчас рассматривается, исходит именно из такого сценария», – добавил Лавров.
Урегулирование на Ближнем Востоке
Россия приветствует нацеленность Ирана на дипломатические меры урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. «Мы считаем, что важно вернуться к докризисной ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе, включая восстановление свободы судоходства и гарантии неповторения агрессии», – сказал Лавров.
Россия готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса, сложившегося в результате американо-израильской агрессии против Ирана.
Россия приветствует объявление о формировании Мекканского оборонного пакта. Отвечая на вопрос «Ведомостей», министр сказал, что в подключении к работе с пактом заинтересованы и другие страны Ближнего Востока.»Если на каком-то этапе будет сочтено руководством Исламской Республики Иран, что контакты с этой структурой могут способствовать продвижению задач мира и свободного развития, мы с уважением отнесемся к такому выбору наших друзей», – подчеркнул он.