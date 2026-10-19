Россия борется за права русскоязычных людей на Украине. «Боремся за права русских людей и людей русской культуры, в том числе тех, кто остается сейчас на территории, контролируемой Зеленским. За их права быть частью русской истории. А вот режим, который содержится европейскими элитами, нацелен как раз на уничтожение этих исконных неотъемлемых прав людей», – заявил министр.