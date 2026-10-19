Лавров: Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре на Украине

Россия атакует только те объекты на Украине, которые поставляют оружие для ВСУ и содействуют терактам на территории страны. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в ходе пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране.