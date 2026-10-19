Лавров: Россия никогда не била по гражданской инфраструктуре на Украине
Россия атакует только те объекты на Украине, которые поставляют оружие для ВСУ и содействуют терактам на территории страны. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в ходе пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Тегеране.
«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для вооруженных сил Украины», – подчеркнул министр.
19 октября глава российского МИД встретился министром иностранных дел Ирана Арагчи в Тегеране. Переговоры проходят в правительственном квартале иранской столицы. Несмотря на отсутствие обстрелов с лета, меры безопасности в Тегеране остаются усиленными. При этом часть блокпостов на въездах в город уже убрали.
В столицу Ирана Лавров прибыл после участия в министерской встрече формата Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в столице Бахрейна Манаме. В ходе рабочего визита в Тегеран главу российского МИДа примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.