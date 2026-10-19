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Ямпольская призвала уходить от западных идей раннего развития дошкольников

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Необходимо вернуть систему дошкольного воспитания к отечественным традициям и отказаться от западных подходов к раннему развитию, которые негативно влияют на детей. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская во время посещения выставки участников конкурса «Родная игрушка», передает ТАСС.

По ее словам, родителям и педагогам необходимо разъяснять, что детям требуется не форсированное освоение навыков в раннем возрасте, а здоровое и естественное развитие. Ямпольская подчеркнула, что воспитательные подходы должны учитывать особенности физиологии мозга и формирования нервной системы ребенка.

15 октября Ямпольская в ходе брифинга заявила, что в рамках экспертной группы «Воспитательная работа с дошкольниками» ведется работа над тем, чтобы воспитательный компонент пронизывал все время нахождения ребенка в детском саду. Принято решение создать единый цифровой ресурс дошкольного образования – «Главный детский». В пилотном режиме его запустят не позднее 1 ноября. Ресурс будет содержать материалы для воспитателей и родителей, включая информацию о вреде так называемого раннего развития. Она также отметила, что решено переработать примерный перечень художественной литературы для детских садов, потому что в нем слишком много зарубежных произведений, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Перечень должен стать обязательным и включать больше произведений народов России и поэта Александра Пушкина.

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