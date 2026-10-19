Ямпольская призвала уходить от западных идей раннего развития дошкольников

15 октября Ямпольская в ходе брифинга заявила, что в рамках экспертной группы «Воспитательная работа с дошкольниками» ведется работа над тем, чтобы воспитательный компонент пронизывал все время нахождения ребенка в детском саду. Принято решение создать единый цифровой ресурс дошкольного образования – «Главный детский». В пилотном режиме его запустят не позднее 1 ноября. Ресурс будет содержать материалы для воспитателей и родителей, включая информацию о вреде так называемого раннего развития. Она также отметила, что решено переработать примерный перечень художественной литературы для детских садов, потому что в нем слишком много зарубежных произведений, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Перечень должен стать обязательным и включать больше произведений народов России и поэта Александра Пушкина.