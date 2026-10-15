Что рассказала Ямпольская о новых инициативах в образовании и культуре

Новые учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4 классов начнут поэтапно вводить с 1 сентября 2028 г. С 1 сентября 2027 г. на парты лягут учебники для 10 класса по русскому языку и по литературе для 5, 6, 10 и 11 классов. Также планируется подготовка пособий для дошкольников. в том числе по речевому развитию.