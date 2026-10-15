Что рассказала Ямпольская о новых инициативах в образовании и культуре

Что рассказала Ямпольская о новых инициативах в образовании и культуреО дошкольном воспитании, учебниках, ЕГЭ, олимпиадах и защите памяти актеров
Советник президента России Елена Ямпольская на брифинге ответила на вопросы журналистов о воспитании дошкольников, школьных учебниках, изменениях в ЕГЭ и олимпиадах, а также защите памяти ушедших актеров. «Ведомости» собрали главное из ее заявлений.
Дошкольное воспитание и новый цифровой ресурс
По словам Ямпольской, в рамках экспертной группы «Воспитательная работа с дошкольниками» ведется работа над тем, чтобы воспитательный компонент пронизывал все время нахождения ребенка в детском саду. Принято решение создать единый цифровой ресурс дошкольного образования – «Главный детский». В пилотном режиме его запустят не позднее 1 ноября. Ресурс будет содержать материалы для воспитателей и родителей, включая информацию о вреде так называемого раннего развития.
Решено переработать примерный перечень художественной литературы для детских садов: в нем слишком много зарубежных произведений, не всегда соответствующих традиционным ценностям. Перечень должен стать обязательным и включать больше произведений народов России и поэта Александра Пушкина.
Новые учебники и преемственность
Новые учебники по русскому языку и литературному чтению для 1–4 классов начнут поэтапно вводить с 1 сентября 2028 г. С 1 сентября 2027 г. на парты лягут учебники для 10 класса по русскому языку и по литературе для 5, 6, 10 и 11 классов. Также планируется подготовка пособий для дошкольников. в том числе по речевому развитию.
ЕГЭ и олимпиады
Ямпольская отметила, что изменения в ЕГЭ по русскому языку и литературе пока не анонсированы, но будут изменения по информатике и профильной математике с акцентом на инженерные кадры.
«Но сразу давайте оговоримся, что ни о каком усложнении ЕГЭ не может идти речи в принципе. Потому что единый госэкзамен призван оценить, насколько хорошо молодой человек прошел школьную программу, изучил все, что есть в школьной программе», – сказала она.
Кроме того, КИМы по истории синхронизируют с едиными учебниками.
Количество вузовских олимпиад сокращено с 83 до 60. Предлагается учитывать только победы, а не призерство, и проводить олимпиады по требованиям ЕГЭ.
Защита памяти актеров и русский жестовый язык
Ямпольская поддержала позицию режиссера Владимира Машкова о недопустимости «воскрешения» умерших актеров с помощью искусственного интеллекта, назвав это «бесовщиной». Она подчеркнула, что только сам человек при своей жизни вправе решать, в каких проектах участвовать.
«А уж позиция, предположим, что мертвому все равно, – ну, это просто позиция морального уродства», – подчеркнула Ямпольская.
Советник президента также отметила, что К 100-летию Всероссийского общества глухих в храме Христа Спасителя состоялась патриаршая Божественная литургия с переводом на русский жестовый язык. В России почти 200 000 носителей такого языка. На поветске дня – создание цифрового ресурса и единого словаря русского жестового языка, а также учебных программ и технологий автоматического перевода.
Языковые нормы и Национальный словарный фонд
Ямпольская заявила, что ошибки в разговорной речи не могут становиться нормой, а лингвистика – «не сфера услуг». С 1 января 2027 г. планируется ввести в эксплуатацию Национальный словарный фонд. Сейчас идет опытная эксплуатация, до конца месяца – приемочные испытания. Институт русского языка завершил разметку 11 словарей, до конца года добавит еще шесть.