Иран сообщил о выкупе земель для железной дороги Решт – Астара
Иран уведомил Россию о завершении выкупа земельных участков, необходимых для строительства железной дороги Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». РФ ожидает документального подтверждения этой информации, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам переговоров премьер-министра Михаила Мишустина с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
По его словам, российская компания уже ведет работы по созданию будущего железнодорожного пути. Завершение выкупа земли рассматривается как один из этапов реализации проекта Решт – Астара, который должен стать частью транспортного маршрута между Россией, Ираном и другими странами.
Вице-премьер отметил, что на переговорах стороны также рассмотрели взаимодействие в энергетике, строительство атомной электростанции «Бушер» и развитие сотрудничества на Каспийском море. Отдельное внимание уделили перевозкам по Каспию, прежде всего поставкам продовольствия.
22 сентября иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран в случае успешной реализации Россией проекта железной дороги Решт – Астара, узкого места международного транспортного коридора «Север – Юг», рассматривает использование российского стандарта колеи 1520 мм не только для конечного пункта участка, но и для продолжения до Бендер-Аббаса на берегу Персидского залива или даже новой ветки с севера на юг страны.
В апреле Джалали говорил, что реализация проекта железной дороги Решт – Астара была перенесена с 1 апреля из-за войны Ирана с США и Израилем. По его словам, «помешали нам совсем чуть-чуть, но не мешают в целом <...> чтобы мощно реализовать этот проект».