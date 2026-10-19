Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 427,87+0,07%RTSI923,15+1%RGBI111,68-0,18%RGBITR770,75-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран сообщил о выкупе земель для железной дороги Решт – Астара

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Иран уведомил Россию о завершении выкупа земельных участков, необходимых для строительства железной дороги Решт – Астара в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». РФ ожидает документального подтверждения этой информации, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам переговоров премьер-министра Михаила Мишустина с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

По его словам, российская компания уже ведет работы по созданию будущего железнодорожного пути. Завершение выкупа земли рассматривается как один из этапов реализации проекта Решт – Астара, который должен стать частью транспортного маршрута между Россией, Ираном и другими странами.

Вице-премьер отметил, что на переговорах стороны также рассмотрели взаимодействие в энергетике, строительство атомной электростанции «Бушер» и развитие сотрудничества на Каспийском море. Отдельное внимание уделили перевозкам по Каспию, прежде всего поставкам продовольствия.

22 сентября иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран в случае успешной реализации Россией проекта железной дороги Решт – Астара, узкого места международного транспортного коридора «Север – Юг», рассматривает использование российского стандарта колеи 1520 мм не только для конечного пункта участка, но и для продолжения до Бендер-Аббаса на берегу Персидского залива или даже новой ветки с севера на юг страны.

В апреле Джалали говорил, что реализация проекта железной дороги Решт – Астара была перенесена с 1 апреля из-за войны Ирана с США и Израилем. По его словам, «помешали нам совсем чуть-чуть, но не мешают в целом <...> чтобы мощно реализовать этот проект».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь