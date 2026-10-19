Иран сообщил о выкупе земель для железной дороги Решт – Астара

В апреле Джалали говорил, что реализация проекта железной дороги Решт – Астара была перенесена с 1 апреля из-за войны Ирана с США и Израилем. По его словам, «помешали нам совсем чуть-чуть, но не мешают в целом <...> чтобы мощно реализовать этот проект».