Посол Ирана подтвердил обсуждение трансиранской ветки Север–Юг с русской колеей

В то же время «удовольствие это будет дорогое» – надо не просто перешить, а и усилить полотно примерно на дистанции не менее 2000 км, так как с переходом на российские габариты увеличится и средний вес поезда, поясняет Иванкин: «По стоимости работы могут потребовать от $10 млрд, по времени – около двух лет».