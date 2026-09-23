Посол Ирана подтвердил обсуждение трансиранской ветки Север–Юг с русской колеей

Посол Ирана подтвердил обсуждение трансиранской ветки Север–Юг с русской колеейПока Тегеран ждет соглашения о начале работ России на 162-километровом участке Решт – Астара
Иран в случае успешной реализации Россией проекта железной дороги Решт – Астара, узкого места международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг, рассматривает использование российского стандарта колеи в 1520 мм не только для конечного пункта участка, но и для продолжения до Бендер-Аббаса на берегу Персидского залива или даже новой ветки с севера на юг страны. Об этом на пресс-конференции 22 сентября заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
По его словам, сейчас планируется, что готовящийся к строительству российским подрядчиком железнодорожный участок в 162 км Решт – Астара и соответствующая инфраструктура «будет создана таким образом, что конечные участки будут построены по стандарту [колеи в 1520 мм] России».
«Но [мы надеемся] продолжать этот участок и от Решта до Бендер-Аббаса [на побережье Ормузского пролива на входе в Персидский залив]. Есть и другой подход – это создание новой линии с севера Ирана на юг, отдельная независимая ветка по российскому стандарту [колеи]. В настоящее время этот вопрос обсуждается иранскими и российскими официальными лицами», – сказал Джалали.
При этом пока что основная часть участка Решт – Астара будет построена с использованием более узкой иранской колеи в 1435 мм, заявлял посол Ирана в начале апреля на полях Международного транспортно-логистического форума 2026.
Единая российская колея для МТК Север – Юг значительно сократит время в пути, оно не будет теряться на перегрузку с одной колеи на другую, считает директор НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин: «Это позволит впрямую подойти к унификации веса поезда на всем маршруте, положительно повлияет на сроки доставки и увеличит объемы грузов».
В то же время «удовольствие это будет дорогое» – надо не просто перешить, а и усилить полотно примерно на дистанции не менее 2000 км, так как с переходом на российские габариты увеличится и средний вес поезда, поясняет Иванкин: «По стоимости работы могут потребовать от $10 млрд, по времени – около двух лет».
Переход на русскую колею в трансиранском маршруте в интересах Ирана – она более надежна для крупных грузоперевозок и увеличения грузопотока по Север – Юг, согласен младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Однако тут встает вопрос финансирования и то, кто его выделит: с экономическими проблемами Ирана он вряд ли покроет и половину суммы, тем более за Решт – Астара в основном платит Россия, отмечает Лазовский.
По межправсоглашению в мае 2023 г. Москва готова выделить кредит в 1,3 млрд из 1,6 млрд евро, требующихся для финансирования проекта, оставшуюся сумму возьмет на себя иранская сторона.
Еще одним негативным фактором для трансиранского железнодорожного маршрута и в целом МТК Север – Юг является изменение геополитической обстановки в Персидском заливе и возможное смещение торговых маршрутов местных арабских стран, в первую очередь ОАЭ, в обход Ормузского пролива. «Разворот» их логистики может снизить привлекательность и сделать туманными перспективы развития коридора, говорит он.
Источник «Ведомостей», знакомый с иранской транспортной системой, добавил, что для загрузки новой железнодорожной трассы с севера на юг Ирана необходимо было бы подвести ее к порту Энзели на Каспийском море, по которому сейчас проходит один из маршрутов МТК Север – Юг, и серьезно расширить и модернизировать этот порт для перевалки грузов на железную дорогу.
В сентябрьском интервью «Ведомостям» Джалали заявил, что пока, «к сожалению, ощущается отсутствие той известной части, которая составляет 160 км между Рештом и Астарой», – «недостающего звена» в железнодорожной части Север – Юг. Посол напомнил, что, несмотря на трудности, правительство Ирана ранее окончательно выкупило у частных владельцев участки на трассе будущей дороги.
«Эти 160 км сейчас предоставлены для изучения нашим коллегам из России. Надеемся, что в ближайшее время [исполнительный] контракт будет заключен между Ираном и Россией. Наши русские коллеги уже начали изучать трассу дороги. И после изучения начнет реализовываться проект данной железной дороги», – сказал посол.
В апреле посол Ирана в интервью «Ведомостям» признавал, что сроки начала реализации с 1 апреля проекта главного узкого места МТК Север – Юг, железной дороги Решт – Астара, перенесли и вернуться к нему планировали до конца 2026 г. А уже 21 сентября министр транспортной инфраструктуры Ирана Хушанг Базванд сообщил, что высший совет национальной безопасности страны принял решение утвердить соглашение о строительстве железной дороги Решт – Астара. Это, по словам Базванда, позволит России и Ирану подписать исполнительный контракт для начала работ. А 22 сентября Джалали заявил, что сейчас на участке Решт – Астара проводятся изыскательные работы «российским подрядчиком».
«Большую надежду выражаем, чтобы исполнительный контракт в ближайшее время был подписан российскими и иранскими чиновниками», – сказал дипломат.
Проект «Решт – Астара» не новый, а подписание договора – важный элемент, но еще более важно для МТК, когда реально физически начнется строительство этого участка, отмечает Иванкин. Лазовский считает, что, как минимум, участок Решт – Астара точно будет завершен, даже несмотря на нынешнюю войну в регионе.