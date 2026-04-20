Посол Ирана: сроки по железной дороге Решт – Астара из-за войны сдвинули

Посол Ирана: сроки по железной дороге Решт – Астара из-за войны сдвинулиЗакрытие «узкого места» в МТК «Север – Юг» в Иране должно было стартовать 1 апреля
Реализация с 1 апреля проекта главного «узкого места» МТК «Север – Юг», железной дороги Решт – Астара, перенесена. Вернуться к этому планируется до конца 2026 г., заявил в интервью «Ведомостям» посол Ирана Казем Джалали.
«Мы договорились на 1 апреля текущего года подписать исполнительный контракт реализации этих железных дорог. Они (США и Израиль. – «Ведомости») развязали войну, и из-за этой войны не удалось провести этот план. Но война не заставит нас совсем отложить этот план. В этом году, мы надеемся, исполнительную часть контракта мы могли бы реализовать», – сказал Джалали.
По его словам, «помешали нам совсем чуть-чуть, но не мешают в целом <...> чтобы мощно реализовать этот проект».
Двумя месяцами ранее, в феврале 2026 г., министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами заявил, что старт реализации проекта «Решт – Астара» будет дан 1 апреля. По его словам, «удалось решить все проблемы при реализации», в частности оформление земельных участков и получение льгот.
Подписание финальной договоренности о начале реализации проекта «Решт – Астара» с 1 апреля планировалось на «транспортной неделе», которая пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге. Ирано-российское межправсоглашение по этому проекту заключено в Тегеране в мае 2023 г. Согласно документу, Москва готова выделить кредит в 1,3 млрд евро из 1,6 млрд евро, требующихся для финансирования проекта. Оставшуюся сумму возьмет на себя иранская сторона.
Как сказал Джалали в интервью «Ведомостям», войны обычно увеличивают логистические издержки, а в экономических отношениях между Ираном и Россией, «несмотря на расширение сотрудничества, геополитическая обстановка и временные ограничения, вызванные текущей ситуацией, могут частично замедлить или увеличить издержки».
«Однако в обеих странах преобладает мнение, что эти условия не означают остановку роста торговли, а скорее подчеркивают необходимость адаптации и перепроектирования логистической инфраструктуры и маршрутов. В этом контексте основное внимание уделяется укреплению коридора «Север – Юг», который может способствовать развитию торговли между двумя странами более активно, чем раньше, за счет объединения железнодорожных, автомобильных и морских путей», – добавил посол.
И действительно, российский вице-премьер Алексей Оверчук уже 16 апреля посетил Азербайджан, где находится северный стыковочный пункт будущей железной дороги (Астара). Оверчук заявил во время этого визита, что Россия намерена продолжать сотрудничать с Баку по развитию МТК «Север – Юг». «Ведомости» направили запрос в аппарат вице-премьера Оверчука, курирующего развитие коридора и непосредственно проект «Решт – Астара».
С такими неопределенностями, создаваемыми войной и ее новым раундом, сложно прогнозировать сроки завершения проекта «Решт – Астара», говорит младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Станислав Лазовский. Но, учитывая, как завершение МТК «Север – Юг» критично важно и Ирану, и России, подписание исполнительного контракта действительно произойдет до конца 2026 г., а в итоге железную дорогу достроят, допускает Лазовский.
Эксперт указывает, что, поскольку форс-мажор по проекту не объявлен, все стороны должны стремиться к его реализации, а нынешняя война вообще может сподвигнуть ускорить постройку железной дороги на фоне уязвимости других транспортных маршрутов. «В целом то, что посол Джалали отмечает важность МТК «Север – Юг», вселяет оптимизм. Но первоочередной задачей у руководства Ирана после окончания нынешней войны будет восстановление страны от причиненного урона», – заключает Лазовский.