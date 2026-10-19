США и Узбекистан заключили сделки на $12 млрд
США и Узбекистан в ходе деловой программы в Самарканде подписали 54 соглашения о сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций и технологий на сумму $12 млрд. Об этом сообщили в vинистерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
«Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование», – сказано в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Соглашения с компаниями Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock смогут помочь Узбекистану выйти на мировые рынки капитала, привлечь инвесторов, а также получить финансирование проектов.
Соглашения с компаниями ReElement Technologies, Traxys и Trafigura в горнодобывающей отрасли позволят освоить месторождения, установить техническое сотрудничество и организовать поставку минеральных ресурсов, а также развивать компетенции Узбекистана в сфере критически важных минералов.
Договоренности с Wabtec помогут локализовать производство железнодорожной техники и комплектующих.
В 2025 г. президент США Дональд Трамп заявил, что страна «закупит и инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики».
19 октября госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Самарканд заявил, что Соединенные Штаты недостаточно уделяли внимание Центральной Азии. Он анонсировал заключение новых соглашений в Узбекистане, поскольку «Вашингтон стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов», «а зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было» неразумно.