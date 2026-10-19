Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 427,68+0,07%RTSI923,07+0,99%RGBI111,68-0,18%RGBITR770,75-0,07%
Главная / Политика /

США и Узбекистан заключили сделки на $12 млрд

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

США и Узбекистан в ходе деловой программы в Самарканде подписали 54 соглашения о сотрудничестве в сфере торговли, инвестиций и технологий на сумму $12 млрд. Об этом сообщили в vинистерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

«Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование», – сказано в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Соглашения с компаниями Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock смогут помочь Узбекистану выйти на мировые рынки капитала, привлечь инвесторов, а также получить финансирование проектов.

Соглашения с компаниями ReElement Technologies, Traxys и Trafigura в горнодобывающей отрасли позволят освоить месторождения, установить техническое сотрудничество и организовать поставку минеральных ресурсов, а также развивать компетенции Узбекистана в сфере критически важных минералов.

Договоренности с Wabtec помогут локализовать производство железнодорожной техники и комплектующих.

В 2025 г. президент США Дональд Трамп заявил, что страна «закупит и инвестирует почти $35 млрд, а в течение следующих 10 лет – более $100 млрд в ключевые отрасли американской экономики».

19 октября госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Самарканд заявил, что Соединенные Штаты недостаточно уделяли внимание Центральной Азии. Он анонсировал заключение новых соглашений в Узбекистане, поскольку «Вашингтон стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов», «а зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было» неразумно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь