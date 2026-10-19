США и Узбекистан заключили сделки на $12 млрд

19 октября госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Самарканд заявил, что Соединенные Штаты недостаточно уделяли внимание Центральной Азии. Он анонсировал заключение новых соглашений в Узбекистане, поскольку «Вашингтон стремится диверсифицировать поставки критически важных минералов», «а зависеть от одного источника на 100% в чем бы то ни было» неразумно.