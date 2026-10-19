Дети миллиардера Баффетта не знают, как распорядиться его состоянием в $150 млрд
Трое детей 96-летнего американского миллиардера Уоррена Баффетта пока не определились, как распорядиться состоянием отца, которое оценивается в $150 млрд. После его смерти Сьюзан, Говард и Питер должны будут распределить средства на благотворительность, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью с наследниками инвестора.
«Мы не знаем. Пока не знаем», – призналась старшая дочь миллиардера Сьюзан Баффетт, говоря о планах распределения капитала. По условиям наследования решения о пожертвованиях должны приниматься всеми тремя детьми единогласно. При этом они пока не решили, будут ли финансировать благотворительные проекты совместно или самостоятельно.
Сьюзан, которой 73 года, занимается поддержкой дошкольного образования в Небраске. Ее 71-летний брат Говард направляет средства на продовольственную безопасность и помощь странам, пострадавшим от конфликтов. Младший сын Питер, которому 68 лет, поддерживает местные сообщества. Он рассказал, что несколько лет назад говорил отцу о нежелании участвовать в распределении состояния.
По данным Bloomberg, Баффетт уже пожертвовал более $70 млрд. В июле 2026 г. он прекратил перечисления фонду Билла Гейтса, увеличив роль детей в управлении благотворительными средствами. Наследники рассчитывают распределить капитал при жизни, но сомневаются, что успеют это сделать.
18 сентября CNBC сообщил о передаче Баффеттом поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway своему сыну Говарду. Сам инвестор сохранил место в совете директоров и получил статус почетного председателя.
В ноябре 2025 г. Баффетт объявил о пожертвовании более $1,3 млрд в виде акций Berkshire Hathaway благотворительным фондам, связанным с его детьми. Тогда он также заявил о намерении ускорить передачу капитала на благотворительность.