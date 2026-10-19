Дети миллиардера Баффетта не знают, как распорядиться его состоянием в $150 млрд

Сьюзан, которой 73 года, занимается поддержкой дошкольного образования в Небраске. Ее 71-летний брат Говард направляет средства на продовольственную безопасность и помощь странам, пострадавшим от конфликтов. Младший сын Питер, которому 68 лет, поддерживает местные сообщества. Он рассказал, что несколько лет назад говорил отцу о нежелании участвовать в распределении состояния.