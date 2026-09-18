Уоррен Баффетт передал сыну пост председателя Berkshire Hathaway
Бизнесмен Уоррен Баффетт покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, сообщила CNBC со ссылкой на письмо 96-летнего инвестора акционерам компании.
Баффетт получит статус почетного председателя и при этом останется членом совета директоров. Его место во главе совета займет сын Говард Баффетт – такой порядок был предусмотрен долгосрочным планом преемственности Berkshire.
«Время всегда побеждает. Однако ко мне оно было щедро. Оно дало мне возможность увидеть, как Berkshire достигла точки, в которой я как никогда уверен в том, что ждет компанию впереди», – написал Баффетт.
О Berkshire Hathaway
Решение было принято спустя чуть более девяти месяцев после того, как Грег Абель сменил Баффетта на посту генерального директора Berkshire Hathaway. Баффетт объявил об уходе с должности CEO в мае 2025 г., сохранив тогда пост председателя совета директоров.
Баффетт возглавлял Berkshire с 1965 г. За это время он превратил бывшую текстильную компанию в финансово-промышленный конгломерат стоимостью около $1 трлн, штат которого насчитывает почти 400 000 человек.