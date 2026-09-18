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Уоррен Баффетт передал сыну пост председателя Berkshire Hathaway

Татьяна Мозолевская
Zuma\TASS
Zuma\TASS

Бизнесмен Уоррен Баффетт покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, сообщила CNBC со ссылкой на письмо 96-летнего инвестора акционерам компании.

Баффетт получит статус почетного председателя и при этом останется членом совета директоров. Его место во главе совета займет сын Говард Баффетт – такой порядок был предусмотрен долгосрочным планом преемственности Berkshire.

«Время всегда побеждает. Однако ко мне оно было щедро. Оно дало мне возможность увидеть, как Berkshire достигла точки, в которой я как никогда уверен в том, что ждет компанию впереди», – написал Баффетт.

О Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway – американский холдинг, работающий сразу в нескольких отраслях экономики. Компания занимается страхованием и перестрахованием, железнодорожными грузоперевозками, энергетикой, производством промышленной и потребительской продукции, а также розничной торговлей. Кроме того, Berkshire управляет крупным инвестиционным портфелем, в который входят акции других американских компаний.

Решение было принято спустя чуть более девяти месяцев после того, как Грег Абель сменил Баффетта на посту генерального директора Berkshire Hathaway. Баффетт объявил об уходе с должности CEO в мае 2025 г., сохранив тогда пост председателя совета директоров.

Баффетт возглавлял Berkshire с 1965 г. За это время он превратил бывшую текстильную компанию в финансово-промышленный конгломерат стоимостью около $1 трлн, штат которого насчитывает почти 400 000 человек.

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