Уоррен Баффетт: торговля не должна быть «оружием»

Американский миллиардер очень мало говорил о тарифной политике президента США Дональда Трампа, которая встревожила многих инвесторов и привела к значительному падению фондовых рынков по всему миру, пишет издание. «Я не думаю, что это хорошая идея – создавать мир, в котором несколько стран говорят: ха-ха-ха, мы победили, – добавил Баффетт. – Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, тем более процветающими станем мы».