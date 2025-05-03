Уоррен Баффетт: торговля не должна быть «оружием»Berkshire Hathaway сообщила о падении чистой прибыли на 64% за квартал
Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил на ежегодном собрании акционеров в Омахе, что торговля не должна использоваться как «оружие». По его словам, сбалансированная торговля приносит пользу всему миру.
«Мы должны стремиться торговать с остальным миром, мы хотим процветающего мира», – подчеркнул Баффетт (цитата по Reuters).
Американский миллиардер очень мало говорил о тарифной политике президента США Дональда Трампа, которая встревожила многих инвесторов и привела к значительному падению фондовых рынков по всему миру, пишет издание. «Я не думаю, что это хорошая идея – создавать мир, в котором несколько стран говорят: ха-ха-ха, мы победили, – добавил Баффетт. – Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, тем более процветающими станем мы».
Berkshire Hathaway сообщила о падении чистой прибыли за I квартал на 64% до $4,6 млрд. Операционная прибыль снизилась на 14% из-за лесных пожаров в Калифорнии. Компания при этом установила рекорд по наличным деньгам на счетах – их доля выросла до $347,7 млрд, и Баффет сказал, что «фискальная политика – это то, что пугает меня в Соединенных Штатах».
Еще 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Позже американский лидер временно приостановил действие так называемых «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил никаких послаблений.
1 мая генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк обратилась к администрации Трампа с призывом ввести тарифные исключения для малых предприятий-импортеров. Она также предложила отменить пошлины на товары, которые невозможно произвести в Соединенных Штатах. По мнению Кларк, такие шаги помогут избежать экономической рецессии и защитить малый бизнес от «непоправимого ущерба».