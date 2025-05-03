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Уоррен Баффетт: торговля не должна быть «оружием»

Berkshire Hathaway сообщила о падении чистой прибыли на 64% за квартал
Ведомости

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт заявил на ежегодном собрании акционеров в Омахе, что торговля не должна использоваться как «оружие». По его словам, сбалансированная торговля приносит пользу всему миру.

«Мы должны стремиться торговать с остальным миром, мы хотим процветающего мира», – подчеркнул Баффетт (цитата по Reuters).

Американский миллиардер очень мало говорил о тарифной политике президента США Дональда Трампа, которая встревожила многих инвесторов и привела к значительному падению фондовых рынков по всему миру, пишет издание. «Я не думаю, что это хорошая идея – создавать мир, в котором несколько стран говорят: ха-ха-ха, мы победили, – добавил Баффетт. – Я действительно думаю, что чем более процветающим станет остальной мир, тем более процветающими станем мы».

Berkshire Hathaway сообщила о падении чистой прибыли за I квартал на 64% до $4,6 млрд. Операционная прибыль снизилась на 14% из-за лесных пожаров в Калифорнии. Компания при этом установила рекорд по наличным деньгам на счетах – их доля выросла до $347,7 млрд, и Баффет сказал, что «фискальная политика – это то, что пугает меня в Соединенных Штатах».

Еще 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее увеличился до 145%. Позже американский лидер временно приостановил действие так называемых «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил никаких послаблений.

1 мая генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк обратилась к администрации Трампа с призывом ввести тарифные исключения для малых предприятий-импортеров. Она также предложила отменить пошлины на товары, которые невозможно произвести в Соединенных Штатах. По мнению Кларк, такие шаги помогут избежать экономической рецессии и защитить малый бизнес от «непоправимого ущерба».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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