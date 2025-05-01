Торговая палата США попросила Белый дом ввести тарифные исключения
Генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк обратилась к администрации президента с просьбой ввести тарифные исключения для малых предприятий-импортеров, а также отменить пошлины на товары, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNBC, опубликовав текст официального письма.
По мнению Кларк, такие меры помогут избежать экономической рецессии и предотвратить «непоправимый ущерб» малому бизнесу.
Письмо направлено министру финансов Скотту Бессенту, министру торговли Говарду Латнику и торговому представителю США Джеймисону Гриру. В документе также содержится предложение создать механизм освобождения от пошлин для компаний, которые смогут доказать, что импортные сборы представляют «серьезную угрозу для занятости в США».
2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.