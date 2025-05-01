Торговая палата США попросила Белый дом ввести тарифные исключения

2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.