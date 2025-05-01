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Торговая палата США попросила Белый дом ввести тарифные исключения

Ведомости

Генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк обратилась к администрации президента с просьбой ввести тарифные исключения для малых предприятий-импортеров, а также отменить пошлины на товары, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNBC, опубликовав текст официального письма.

По мнению Кларк, такие меры помогут избежать экономической рецессии и предотвратить «непоправимый ущерб» малому бизнесу.

Письмо направлено министру финансов Скотту Бессенту, министру торговли Говарду Латнику и торговому представителю США Джеймисону Гриру. В документе также содержится предложение создать механизм освобождения от пошлин для компаний, которые смогут доказать, что импортные сборы представляют «серьезную угрозу для занятости в США».

2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позднее вырос до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил действие «зеркальных пошлин» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Однако Китай остался исключением и не получил послаблений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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