Уоррен Баффет пожертвует свыше $1,3 млрд на благотворительность

Berkshire Hathaway сообщила о падении чистой прибыли за I квартал на 64% до $4,6 млрд. Операционная прибыль снизилась на 14% из-за лесных пожаров в Калифорнии. Компания при этом установила рекорд по наличным деньгам на счетах – их доля выросла до $347,7 млрд, и Баффет сказал, что «фискальная политика – это то, что пугает меня в Соединенных Штатах».