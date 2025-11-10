Уоррен Баффет пожертвует свыше $1,3 млрд на благотворительность
Генеральный директор Berkshire Hathaway 95-летний Уоррен Баффетт сообщил, что пожертвует более $1,3 млрд из акций компании на благотворительность. Об этом он заявил в своем прощальном письме к акционерам организации.
Баффетт конвертировал 1800 акций Berkshire Hathaway категории A в 2 700 000 акций категории B, чтобы передать их благотворительным фондам своих детей. 1 500 000 акций отойдут фонду Сьюзан Томпсон Баффет, по 400 000 акций – фондам Говарда Баффета, The Sherwood Foundation и NoVo.
В письме Баффет отметил, что планирует до конца жизни наращивать темпы пожертвований фондам своих детей.
После более чем шести десятилетий руководства холдингом Баффетт принял решение покинуть пост генерального директора в конце 2025 г. Он отметил, что сохранит должность председателя совета директоров компании.
Ожидается, что в 2026 г. Баффета на посту сменит его приемник Грег Абель.
Berkshire Hathaway сообщила о падении чистой прибыли за I квартал на 64% до $4,6 млрд. Операционная прибыль снизилась на 14% из-за лесных пожаров в Калифорнии. Компания при этом установила рекорд по наличным деньгам на счетах – их доля выросла до $347,7 млрд, и Баффет сказал, что «фискальная политика – это то, что пугает меня в Соединенных Штатах».