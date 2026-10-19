Китай ужесточит экспортный контроль на дальнобойные беспилотники

15 октября «Ведомости» писали, что экспорт Китая увеличился за семь месяцев к тому же периоду 2025 г. на 36,3% до максимальных в истории $447,18 млрд, а импорт – на 31% также до рекордных $313,66 млрд. В январе – сентябре общий объем внешней торговли страны вырос на 18,8%, достигнув $5,94 трлн. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре составило максимальные с января 2025 г. $133,53 млрд против $119,09 млрд в августе. В сумме за январь – сентябрь оно достигло $938,11 млрд (+8% к аналогичному периоду 2025 г.), уже приближаясь к рекордному профициту торговли за 12 месяцев 2025 г. в $1,2 трлн.