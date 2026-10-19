Китай ужесточит экспортный контроль на дальнобойные беспилотники
Китай с 18 ноября введет дополнительные ограничения на экспорт беспилотников, комплектующих и технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.
Новые правила затронут дальнобойные БПЛА, авиационные двигатели, навигационные средства и системы автономного управления. Под экспортный контроль попадут аппараты с дальностью полета от 300 км, а также беспилотники, способные работать за пределами прямой видимости оператора. Для последних предусмотрены дополнительные критерии, связанные с продолжительностью полета и устойчивостью к ветру.
В частности, лицензирование потребуется для аппаратов, способных находиться в воздухе от 30 минут до трех часов и сохранять управляемость при порывах ветра от 12,86 м/с. Отдельные требования установлены для беспилотников с продолжительностью полета более трех часов.
Ограничения также распространятся на дроны с системами распыления аэрозолей объемом более 80 л или возможностью установки такого оборудования. Кроме того, под контроль попадут отдельные типы авиационных двигателей, средства радиосвязи, навигационные системы и технологии группового управления беспилотниками.
Экспортерам предстоит указывать конечных получателей продукции и соблюдать процедуры лицензирования. При этом новые правила не предполагают полного запрета на международные поставки: для некоторых категорий беспилотников сохранятся упрощенные процедуры.
15 октября «Ведомости» писали, что экспорт Китая увеличился за семь месяцев к тому же периоду 2025 г. на 36,3% до максимальных в истории $447,18 млрд, а импорт – на 31% также до рекордных $313,66 млрд. В январе – сентябре общий объем внешней торговли страны вырос на 18,8%, достигнув $5,94 трлн. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в сентябре составило максимальные с января 2025 г. $133,53 млрд против $119,09 млрд в августе. В сумме за январь – сентябрь оно достигло $938,11 млрд (+8% к аналогичному периоду 2025 г.), уже приближаясь к рекордному профициту торговли за 12 месяцев 2025 г. в $1,2 трлн.