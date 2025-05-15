Минкультуры не будет выпускать в прокат фильмы с пропагандой чайлдфри

Заявки на получение прокатных удостоверений сейчас подаются для киносериальных проектов, содержащих «моменты, о которых этически нельзя рассказывать», пояснил тогда Давиденко. Например, по его словам, такие моменты присутствуют в сериалах о маньяках: «Это та самая граница, которую нельзя переходить».