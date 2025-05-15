Минкультуры не будет выпускать в прокат фильмы с пропагандой чайлдфри
Министерство культуры РФ не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Это следует из приказа Минкультуры, опубликованного на портале правовой информации.
Приказ вносит изменения в п. 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм. Пункт устанавливает условия, при которых прокатное удостоверение на фильм не предоставляется.
Изменения вступают в силу с 1 сентября текущего года и действуют до 1 сентября 2030 г.
Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко рассказал летом 2024 г., что ведомство совместно с депутатами и сенаторами намерено внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, которые установят требования для соответствия фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям.
Заявки на получение прокатных удостоверений сейчас подаются для киносериальных проектов, содержащих «моменты, о которых этически нельзя рассказывать», пояснил тогда Давиденко. Например, по его словам, такие моменты присутствуют в сериалах о маньяках: «Это та самая граница, которую нельзя переходить».
В декабре 2024 г. в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Законопроект наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства.