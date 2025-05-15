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Минкультуры не будет выпускать в прокат фильмы с пропагандой чайлдфри

Ведомости

Министерство культуры РФ не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Это следует из приказа Минкультуры, опубликованного на портале правовой информации.

Приказ вносит изменения в п. 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм. Пункт устанавливает условия, при которых прокатное удостоверение на фильм не предоставляется.

Изменения вступают в силу с 1 сентября текущего года и действуют до 1 сентября 2030 г.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко рассказал летом 2024 г., что ведомство совместно с депутатами и сенаторами намерено внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, которые установят требования для соответствия фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям.

Заявки на получение прокатных удостоверений сейчас подаются для киносериальных проектов, содержащих «моменты, о которых этически нельзя рассказывать», пояснил тогда Давиденко. Например, по его словам, такие моменты присутствуют в сериалах о маньяках: «Это та самая граница, которую нельзя переходить».

В декабре 2024 г. в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Законопроект наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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