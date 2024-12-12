Законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов внесен в Госдуму

О том, что законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов внесут в нижнюю палату, говорили источники «Ведомостей» 11 декабря. Как сообщил один из собеседников, получение прокатных удостоверений планируется распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку платформ, то есть и лицензионные сериалы и фильмы.