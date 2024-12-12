Законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов внесен в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Это следует из думской электронной базы.
Необходимость инициативы в пояснительной записке объясняется указом президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Во исполнение данного положения указа законопроектом предусматривается, что наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения», – говорится в записке.
Законопроект также наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Уточняется, что сейчас такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.
Авторами инициативы выступили депутат Сергей Боярский, депутат и актер Дмитрий Певцов, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, депутат Антон Немкин, а также сенаторы Андрей Клишас, Наталья Кувшинова и др.
О том, что законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов внесут в нижнюю палату, говорили источники «Ведомостей» 11 декабря. Как сообщил один из собеседников, получение прокатных удостоверений планируется распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку платформ, то есть и лицензионные сериалы и фильмы.
Согласно действующим правилам, прокатные удостоверения Минкультуры должны получать создатели и прокатчики фильмов. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение Минкультуры может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму. Авторы проекта предлагают распространить такое правило и на видеосервисы.