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Законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов внесен в Госдуму

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Это следует из думской электронной базы.

Необходимость инициативы в пояснительной записке объясняется указом президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Во исполнение данного положения указа законопроектом предусматривается, что наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения», – говорится в записке.

Законопроект также наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Уточняется, что сейчас такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.

Авторами инициативы выступили депутат Сергей Боярский, депутат и актер Дмитрий Певцов, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, депутат Антон Немкин, а также сенаторы Андрей Клишас, Наталья Кувшинова и др.

О том, что законопроект о прокатных удостоверениях для видеосервисов внесут в нижнюю палату, говорили источники «Ведомостей» 11 декабря. Как сообщил один из собеседников, получение прокатных удостоверений планируется распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку платформ, то есть и лицензионные сериалы и фильмы.

Согласно действующим правилам, прокатные удостоверения Минкультуры должны получать создатели и прокатчики фильмов. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение Минкультуры может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму. Авторы проекта предлагают распространить такое правило и на видеосервисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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