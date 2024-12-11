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Видеосервисы могут обязать получать прокатные удостоверения

Соответствующие поправки планируется внести в закон «О государственной поддержке кинематографии»
Мария Истомина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В ближайшее время в Госдуму может быть внесен законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Об этом рассказали четыре собеседника «Ведомостей», ознакомившихся с текстом законопроекта.

Законопроект внесет группа депутатов и сенаторов, среди которых Антон Горелкин, Сергея Боярский, Дмитрий Певцов и т. д.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», соответствующие поправки планируется внести в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как уточнил другой собеседник «Ведомостей», получение прокатных удостоверений планируется распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку платформ, то есть и лицензионные сериалы и фильмы.

«Ведомости» направили запрос в видеосервисы «Иви», Okko, «Кинопоиск», Start, Premier, Kion.

Согласно действующим правилам, закрепленным в соответствующем постановлении правительства, прокатные удостоверения должны сейчас получать создатели и прокатчики фильмов. Органом, который уполномочен выдавать такие удостоверения, является Минкультуры. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение Минкультуры может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму и т. д. Без получения удостоверения фильм не может выйти в широкий прокат.

Аналогичные правила, как следует из текста законопроекта («Ведомости» ознакомились с  его копией), депутаты предлагают установить и для видеосервисов. Кроме того, список того, что запрещено к демонстрации, предлагается расширить и распространить на контент, дискредитирующий традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующий их отрицание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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