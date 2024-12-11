Видеосервисы могут обязать получать прокатные удостоверения

Согласно действующим правилам, закрепленным в соответствующем постановлении правительства, прокатные удостоверения должны сейчас получать создатели и прокатчики фильмов. Органом, который уполномочен выдавать такие удостоверения, является Минкультуры. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение Минкультуры может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму и т. д. Без получения удостоверения фильм не может выйти в широкий прокат.