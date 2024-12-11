Видеосервисы могут обязать получать прокатные удостоверения

Видеосервисы могут обязать получать прокатные удостоверенияСоответствующие поправки планируется внести в закон «О государственной поддержке кинематографии»
В ближайшее время в Госдуму может быть внесен законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Об этом рассказали четыре собеседника «Ведомостей», ознакомившихся с текстом законопроекта.
Законопроект внесет группа депутатов и сенаторов, среди которых Антон Горелкин, Сергея Боярский, Дмитрий Певцов и т. д.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», соответствующие поправки планируется внести в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как уточнил другой собеседник «Ведомостей», получение прокатных удостоверений планируется распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку платформ, то есть и лицензионные сериалы и фильмы.
«Ведомости» направили запрос в видеосервисы «Иви», Okko, «Кинопоиск», Start, Premier, Kion.
Согласно действующим правилам, закрепленным в соответствующем постановлении правительства, прокатные удостоверения должны сейчас получать создатели и прокатчики фильмов. Органом, который уполномочен выдавать такие удостоверения, является Минкультуры. Отказывать в выдаче или отозвать уже действующее прокатное удостоверение Минкультуры может в случае, если в фильме пропагандируется порнография, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму и т. д. Без получения удостоверения фильм не может выйти в широкий прокат.
Аналогичные правила, как следует из текста законопроекта («Ведомости» ознакомились с его копией), депутаты предлагают установить и для видеосервисов. Кроме того, список того, что запрещено к демонстрации, предлагается расширить и распространить на контент, дискредитирующий традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующий их отрицание.