Минкультуры разрешит показ только соответствующих традиционным ценностям фильмов

По мнению Давиденко, лучше бы такие проекты, как сериалы о «скопинском маньяке», не снимались совсем. В российском кинематографе не должно быть «популяризации криминала, преступлений», отметил он. Среди более предпочтительных тем и сюжетов чиновник назвал фильмы о спецоперации: «Все-таки для меня лично, и сегодня для нашего государства настоящий герой – это военный, человек который рискует своей жизнью, защищает нас».