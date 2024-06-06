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Минкультуры разрешит показ только соответствующих традиционным ценностям фильмов

Соответствующее изменение планируется внести в правила выдачи прокатных удостоверений
Дмитрий Игнатьев
Николай Корнацкий
Андрей Гордеев / Ведомости

Минкультуры совместно с комитетом Госдумы по культуре, Советом Федерации и администрацией президента планируют внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, которые установят требования для соответствия фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям. Об этом 6 июня рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко на сессии ПМЭФа «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества».

Заявки на получение прокатных удостоверений сейчас подаются для киносериальных проектов, содержащих «моменты, о которых этически нельзя рассказывать», пояснил Давиденко. В качестве примера он привел сериал о «скопинском маньяке», который сняли «известные кинематографисты»: «Жанр – детектив и драма, очень популярный и за рубежом, и у нас. Но это та самая граница, которую нельзя переходить».

Судя по всему, речь идет о сериале «Несломленная» режиссера Сарика Андреасяна по мемуарам жертвы «скопинского маньяка» Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». В интервью блогеру Мадонне Мур, вышедшем на YouTube 4 марта 2024 г., Андреасян рассказал, что уже два года не может получить прокатное удостоверение из-за сцен с несовершеннолетними героинями, хотя, по его словам, их играют актрисы старше 18, а упоминание возраста исключено из сериала.

По мнению Давиденко, лучше бы такие проекты, как сериалы о «скопинском маньяке», не снимались совсем. В российском кинематографе не должно быть «популяризации криминала, преступлений», отметил он. Среди более предпочтительных тем и сюжетов чиновник назвал фильмы о спецоперации: «Все-таки для меня лично, и сегодня для нашего государства настоящий герой – это военный, человек который рискует своей жизнью, защищает нас».

По действующему Порядку предоставления прокатного удостоверения продюсерам может быть отказано в выдаче документа в случаях, если в фильме пропагандируется «порнография, насилие и жестокость», нетрадиционные сексуальные отношения, педофилия и смена пола, а также содержатся материалы, нарушающие законодательство о противодействии экстремизму и терроризму и т. д. Без получения прокатного удостоверения фильм не может выйти в широкий прокат.

Среди кинолент последних лет, которым было отказано в выдаче прокатного удостоверения, – автобиографичная драма Наталии Мещаниновой о домогательствах отчима к приемному ребенку «Один маленький ночной секрет». Кроме того, в мае 2023 г. Минкультуры отозвало ранее выданное прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца «Священный паук», основанного на реальной истории религиозного фанатика, убивающего проституток. В сентябре 2023 г. прокатное удостоверение было также отозвано у якутского фильма «Айта» из-за якобы демонстрации в этой киноленте «неравенства по национальному признаку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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