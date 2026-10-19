Роспотребнадзор заверил, что в РФ есть запасы тестов для выявления оспы обезьян

В тот же день в минздраве Подмосковья сообщили о противоэпидемических мероприятиях, в рамках которых были госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. По данным ведомства, пациенты проходят медицинское обследование. Их состояние оценили как удовлетворительное, проявлений заболевания не выявили.