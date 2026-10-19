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Роспотребнадзор заверил, что в РФ есть запасы тестов для выявления оспы обезьян

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России имеется достаточное количество тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, включая его новые генетические варианты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что имеющиеся диагностические средства позволяют оперативно обнаруживать возбудителя, в том числе при появлении новых вариантов вируса.

19 октября в клинической инфекционной больнице имени Боткина лабораторно подтвердили заболевание оспой обезьян у пяти человек в Санкт-Петербурге. Как уточнили в медучреждении, все пациенты находятся в стабильном состоянии. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, лечение продолжается.

15 октября управление Роспотребнадзора по Московской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае заражения оспой обезьян.

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В рамках расследования специалисты выявляют контактных лиц. Пять человек госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением. Кроме того, выдано предписание о проведении дезинфекции. В региональном управлении подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.

В тот же день в минздраве Подмосковья сообщили о противоэпидемических мероприятиях, в рамках которых были госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. По данным ведомства, пациенты проходят медицинское обследование. Их состояние оценили как удовлетворительное, проявлений заболевания не выявили.

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