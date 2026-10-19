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Главная / Технологии /

Гражданским ведомствам США запретили использовать DeepSeek

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Американские власти запретили гражданским ведомствам использовать китайскую нейросеть DeepSeek. Это следует из уведомления на сайте Federal Register.

Ограничение выпустило министерство внутренней безопасности США. Гражданские организации обязаны удалить продукты DeepSeek и сторонние сервисы на основе ее моделей из IT-систем федеральных гражданских ведомств.

Распоряжение также исключает продукты и услуги Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence из закупок федеральных гражданских ведомств.

В феврале американская OpenAI предупредила законодателей в США, что ее китайский конкурент DeepSeek использует несправедливые методы для извлечения результатов из ведущих американских моделей искусственного интеллекта для обучения следующего поколения своего чат-бота R1.

Тогда Bloomberg отметил, что DeepSeek и другие китайские модели не имеют ежемесячной подписки, поэтому распространенность дистилляции может представлять угрозу для американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic. В связи с этим, такой дисбаланс рискует подорвать преимущество США над Китаем в области ИИ.

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