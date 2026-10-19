Гражданским ведомствам США запретили использовать DeepSeek

Тогда Bloomberg отметил, что DeepSeek и другие китайские модели не имеют ежемесячной подписки, поэтому распространенность дистилляции может представлять угрозу для американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic. В связи с этим, такой дисбаланс рискует подорвать преимущество США над Китаем в области ИИ.