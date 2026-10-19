Гражданским ведомствам США запретили использовать DeepSeek
Американские власти запретили гражданским ведомствам использовать китайскую нейросеть DeepSeek. Это следует из уведомления на сайте Federal Register.
Ограничение выпустило министерство внутренней безопасности США. Гражданские организации обязаны удалить продукты DeepSeek и сторонние сервисы на основе ее моделей из IT-систем федеральных гражданских ведомств.
Распоряжение также исключает продукты и услуги Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence из закупок федеральных гражданских ведомств.
В феврале американская OpenAI предупредила законодателей в США, что ее китайский конкурент DeepSeek использует несправедливые методы для извлечения результатов из ведущих американских моделей искусственного интеллекта для обучения следующего поколения своего чат-бота R1.
Тогда Bloomberg отметил, что DeepSeek и другие китайские модели не имеют ежемесячной подписки, поэтому распространенность дистилляции может представлять угрозу для американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic. В связи с этим, такой дисбаланс рискует подорвать преимущество США над Китаем в области ИИ.